Expo Leche 2026: Precios de las Entradas y Cartelera de Espectáculos Musicales

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá se dieron a conocer los precios de las entradas y la cartelera de espectáculos musicales que tendrá la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Expo Jersey Entrerriana, a realizarse en el Predio de la Sociedad Rural los días 17, 18 y 19 de abril.

VIERNES 17: Entrada gratuita SÁBADO 18 y DOMINGO 19 Entrada General: $4.000.- Jubilados: $2.000.- Los menores de 12 años ingresan gratis al igual que las personas con discapacidad (más un acompañante) presentando el CUD (Carnet Único de Discapacidad).

En cuanto a la cartelera de espectáculos, a partir de la hora 16, se presentaran los siguientes grupos musicales: SÁBADO 18 Patota. Lucho Quiñones. Maria Cuevas. Litoral Pyahú. Daniela y El Ritmo.

DOMINGO 19 Mariano Albornoz. Sofía Drei. Agustina Gauna. Germán Andrés (ex Trinidad).

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