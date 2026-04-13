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    Expo Leche 2026: Precios de las Entradas y Cartelera de Espectáculos Musicales

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    Desde el Municipio de Nogoyá se dieron a conocer los precios de las entradas y la cartelera de espectáculos musicales que tendrá la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Expo Jersey Entrerriana, a realizarse en el Predio de la Sociedad Rural los días 17, 18 y 19 de abril.
    🗓️VIERNES 17: Entrada gratuita✅
    🗓️SÁBADO 18 y DOMINGO 19⬇️
    👉Entrada General: $4.000.-
    👉Jubilados: $2.000.-
    👉Los menores de 12 años ingresan gratis al igual que las personas con discapacidad (más un acompañante) presentando el CUD (Carnet Único de Discapacidad).
    En cuanto a la cartelera de espectáculos, a partir de la hora 16, se presentaran los siguientes grupos musicales:
    ⬇️SÁBADO 18⬇️
    📌Patota.
    📌Lucho Quiñones.
    📌Maria Cuevas.
    📌Litoral Pyahú.
    📌Daniela y El Ritmo.
    ⬇️DOMINGO 19⬇️
    📌Mariano Albornoz.
    📌Sofía Drei.
    📌Agustina Gauna.
    📌Germán Andrés (ex Trinidad).
     Te esperamos para celebrar lo mejor de nuestra producción lechera. ¡No te lo pierdas!

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