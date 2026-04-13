Expo Leche 2026: Precios de las Entradas y Cartelera de Espectáculos Musicales

Nogoyá
Desde el Municipio de Nogoyá se dieron a conocer los precios de las entradas y la cartelera de espectáculos musicales que tendrá la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Expo Jersey Entrerriana, a realizarse en el Predio de la Sociedad Rural los días 17, 18 y 19 de abril.
VIERNES 17: Entrada gratuita
SÁBADO 18 y DOMINGO 19
Entrada General: $4.000.-
Jubilados: $2.000.-
Los menores de 12 años ingresan gratis al igual que las personas con discapacidad (más un acompañante) presentando el CUD (Carnet Único de Discapacidad).
En cuanto a la cartelera de espectáculos, a partir de la hora 16, se presentaran los siguientes grupos musicales:
SÁBADO 18
Patota.
Lucho Quiñones.
Maria Cuevas.
Litoral Pyahú.
Daniela y El Ritmo.
DOMINGO 19
Mariano Albornoz.
Sofía Drei.
Agustina Gauna.
Germán Andrés (ex Trinidad).
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