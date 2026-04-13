Obras en la Ciudad

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    Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles.
    ✅️ Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calle Eduardo Miguel Ramat, Barrio Chañar.
    ✅ Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche, colocación de piedra calcárea y nivelación en calle Córdoba.
    ✅ Bacheo con hormigón en Belgrano casi Quiroga y Taboada.
    ✅ Extracción de material en calle Colectora a Boulevard Sarmiento, para avanzar con los trabajos preliminares para su pavimentación en marco del Programa de Contraprestación por Mejoras.
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