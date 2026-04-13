Obras en la Ciudad

Nogoyá
Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y mejoras de calles.
Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calle Eduardo Miguel Ramat, Barrio Chañar.
Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche, colocación de piedra calcárea y nivelación en calle Córdoba.
Bacheo con hormigón en Belgrano casi Quiroga y Taboada.
Extracción de material en calle Colectora a Boulevard Sarmiento, para avanzar con los trabajos preliminares para su pavimentación en marco del Programa de Contraprestación por Mejoras.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com