Falleció Luis Brandoni, un maestro de la actuación

Era un fuera de serie. Un tipo versátil para hacer de sus personajes los mejores posibles, todas criaturas verosímiles. Muchas de ellas hacían reír, otras lagrimear, otras las dos dos cosas, otras pensar, otras las tres cosas.

Arrinconado por distintos problemas de salud, el sábado 11 de abril se cayó en su casa y debió ser internado. Si bien un rumor mediático hablada de un cuadro de ACV, inmediatamente -tras los estudios médicos- su entorno familiar y laboral confirmó que no se trató de un accidente cerebrovascular.

Por la caída se golpeó la cabeza y eso le produjo un hematoma cerebral, por lo cual había quedado internado hasta evaluar su evolución. Estuvo una semana peleando.

Apenas quedó internado, el productor teatral, y amigo íntimo del actor, Carlos Rottemberg también aclaró rápidamente que se trataba de “un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción (…) Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio. Por eso desde el viernes está detenida la temporada”, explicó desde su cuenta de X, Multiteatro.

En Parque Lezama

Brandoni estaba en pareja con la guionista y directora Saula Benavente y tenía dos hijas, fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi. Formado en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, era actor desde los 20 años y nunca quiso dejar de trabajar. Pero se sabe que no siempre querer y poder es lo mismo. Las prohibiciones durante la última dictadura militar también le llegaron a él, como a muchos de su generación, como Carlos Carella y Héctor Alterio, entre otros.

Además, junto a su familia, en 1974 debió exiliarse a México por las amenazas recibidas por la Triple A. Al año siguiente se animaron a pegar la vuelta. Resistir era un verbo que sabía enaltecer.

Un presente lejos de la jubilación y un pasado entre la política y la actuación

A los 86 -cumplidos este sábado-, iba por más: no sólo estaba protagonizado ese éxito de la calle Corrientes con Solita -ya se habían suspendido la función del fin de semana porque ella no se sentía bien-, sino que estaba planificando su agenda para la grabación de la segunda temporada de Nada, la serie de Disney+ en la que compartió cartel y escenas con Robert De Niro.

Y también estaba saboreando las devoluciones de aquellos que supieron valorar la adaptación cinematográfica de Parque Lezama, la película dirigida por Juan José Campanella, que está disponible en Netflix desde principios de marzo. Ahí se bate a duelo actoralmente con Eduardo Blanco, con empate técnico magistral, y revalidan el éxito que juntos hicieron en teatro con esa misma historia.

En Esperando la carrozo y su icónica frase: “Tres empanadas”

El Beto, como lo llamaban cariñosamente sus amigos y su familia, cumplió 86 años el pasado sábado. Había nacido el 18 de abril de 1940 en Dock sud y fue anotado como Adalberto Luis Brandoni, de ahí el Beto coloquial. A los 13 años, su familia se mudó a Núñez, barrio ideal para lucir los colores heredados de su padre, entre otras herencias.

Hincha de River desde niño, soñaba con ser futbolista, pero de a poco fue colgando los botines gastados en el potrero. Y ningún domingo al mediodía dejaba de ir a a la cancha a deleitarse con la magia de su primer ídolo, ése al que en varias notas recordaba con el cantito de “La gente, la gente, la gente ya no come para ver a Walter Gómez”. El recuerdo del delantero uruguayo le humedecía la vista y esos ojos celestes se volvían más entrañables todavía. Es que, además de todo, Brandoni era de los que sostenían la mirada, siempre y, si era necesario, se acercaba a su interlocutor, para enfatizar lo que decía: fuera una devolución amorosa o una frase potente.

De familia humilde, de adolescente sabía que quería ser actor. Se formó y pudo debutar en teatro en 1962, un año antes de parecer por primer vez en televisión, medio que lo tuvo en éxitos como Mi cuñado, junto a Ricardo Darín., en la remake de esa gloria televisiva que habían hecho Osvaldo Miranda y Ernesto Bianco en 1976.

Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983. Militante de la Unión Cívica Radical (UCR), en 1997 fue elegido Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. En 2005 integró la lista como candidato a senador por la UCR por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas. La fórmula obtuvo un 8,04% de los votos y logró el cuarto lugar, por lo que no pudo acceder a la banca.

En 2007, en las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, integró fórmula como vice de Ricardo Alfonsín en la lista de la UCR. En 2021, fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando la lista “Adelante Ciudad” de Juntos por el Cambio. Y en 2023 fue electo parlamentario del Mercosur en las Elecciones al Parlasur de Argentina.

Junto al gran Robert De Niro en Nada

En cuanto a su carrera artística, supo repartirse entre la TV, el cine y el teatro. En la pantalla grande protagonizó tanto comedias como dramas, muchos de los cuales calaron hondo con historias delicadas, como La tregua y La patagonia rebelde (1974), Darse cuenta (1984), Tute Cabrero (1968) y Made in Argentina (1987).

La comedia cinematográfica lo tuvo como protagonista de piezas de colección como Esperando la carroza (1985 y cómo olvidar sus “tres empanadas”), El cuento de la comadrejas (2019) y Cien veces no debo (1990). En total trabajó en 62 filmes, casi todos taquilleros.

Y la pantalla chica levantó la vara con sus composiciones en Mi cuñado, en Buscavidas, en Un gallo para Esculapio, en La bonita página, en más de 55 títulos en los que su envidiable máscara gestual le permitió pasearse por géneros varios, de la comedia clásica de Mi cuñado a la oscuridad del Conurbano en la piel de Esculapio, al que mataron sobre el cierre de la primera temporada, una decisión cuestionable. Un gallo sin Esculapio no es lo mismo que una historia con Brandoni.

El teatro también lo tuvo pisando tablas con clásicos de la dramaturgia y con obras más del circuito comercial. Su nombre era, como se dice en la cartera artística, “cortador de tickets”. Cuántas veces hemos escuchado en la cola de alguna obra suya “Quiero dos entradas para la de Brandoni”.

Al irse, deja una huella profunda en la cultura, el gremialismo y la vida pública del país. La triste noticia la confirmóCarlos Rottemberg: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

“Estamos organizando su despedida. La idea es que sea mañana desde el mediodía en la Legislatura y el martes a la mañana en el Panteón de Actores”, detalló. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com