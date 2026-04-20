Redujeron a cinco departamentos la alerta amarilla por tormentas y granizo en Entre Ríos

Según el nuevo parte oficial, continúan bajo alerta los departamentos Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. En esas zonas, el organismo anticipó lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Durante las primeras horas del día, el aviso también incluía a Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, aunque posteriormente fueron retirados del área de riesgo meteorológico.

Qué se espera en la zona bajo alerta

El informe oficial indicó que los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, se estimaron valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

Estas condiciones se darían especialmente sobre el norte y noreste entrerriano, donde la inestabilidad podría extenderse buena parte de este lunes.

Alerta amarilla en Entre Ríos.

Cómo seguirá el tiempo en el resto de la provincia

Más allá de la reducción del alerta por tormentas, en el resto de Entre Ríos continuará el cielo cubierto y el ambiente húmedo. También se esperan lluvias aisladas y viento del sector este rotando al sudeste.

Las temperaturas mostrarán un descenso respecto del fin de semana, con máximas que rondarían los 23 grados en distintas ciudades de la provincia.

Para el martes persistirían condiciones inestables, con nuevas chances de precipitaciones y algunas tormentas aisladas. Recién hacia la noche se prevé una mejora gradual.

Cambio de tiempo desde mitad de semana

De acuerdo con los pronósticos extendidos, desde el miércoles ingresará aire más frío y se consolidará un período más estable en Entre Ríos.

Las mínimas volverían a ubicarse en valores otoñales y las máximas quedarían por debajo de los 20 grados en varias localidades, marcando el regreso de temperaturas más acordes a la época del año. Fuente: El Once

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