Fallo judicial suspende artículos clave de la reforma laboral tras presentación de la CGT

La decisión judicial alcanzó aspectos centrales de la normativa recientemente publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Entre los puntos suspendidos se encuentran modificaciones al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en la regulación de la huelga y la representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo, entre otras disposiciones que habían generado controversia en distintos sectores.

La medida cautelar se dictó a partir de una acción promovida por la CGT, cuyos cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo cuestionaron la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos. Según argumentaron, los cambios introducidos por la reforma afectan derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales ratificados por Argentina.

Planteo sindical y fundamentos de la demanda

En su presentación, la central obrera sostuvo que la normativa impacta negativamente sobre principios esenciales del derecho laboral, como la protección del trabajador, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.

El reclamo incluyó una solicitud de declaración de inconstitucionalidad sobre artículos que modifican leyes históricas del sistema laboral argentino, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. También cuestionó disposiciones vinculadas con jornadas laborales, vacaciones, negociación colectiva y estatutos sindicales.

Entre los puntos más controvertidos señalados por la CGT figuran la reducción del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para trabajadores de plataformas digitales, la limitación de la responsabilidad solidaria de los empleadores, la eliminación del principio “in dubio pro operario” y cambios en los mecanismos de huelga y representación sindical.

La respuesta del Estado y el análisis del tribunal

El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro, respondió al planteo con una serie de objeciones tanto formales como de fondo. Entre sus argumentos, cuestionó la legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores y sostuvo que no existía un caso concreto que justificara la intervención judicial.

Asimismo, defendió la presunción de legitimidad de la actividad legislativa y advirtió que la suspensión de una ley sancionada por el Congreso podría afectar el interés público y el principio de división de poderes.

Sin embargo, el tribunal consideró que la acción cumplía con los requisitos procesales para habilitar una acción declarativa, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Además, reconoció la legitimación colectiva de la CGT para representar los intereses en juego, en línea con la jurisprudencia vigente.

Medida cautelar y riesgo de daños irreparables

En su resolución, el juzgado evaluó el alcance de la medida cautelar y determinó que correspondía dictar una medida innovativa con el objetivo de preservar el “status quo”. Según se indicó, esta decisión busca evitar posibles daños irreparables hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

El tribunal señaló que la eventual aplicación de los artículos impugnados podría afectar derechos individuales y colectivos de trabajadores y organizaciones sindicales antes de que exista una sentencia definitiva. En ese sentido, destacó que la suspensión tiene carácter provisorio y no implica un pronunciamiento final sobre la validez de la ley.

Asimismo, el fallo remarcó que la medida aporta mayor seguridad jurídica para las partes involucradas, al impedir la implementación de cambios estructurales en el sistema laboral mientras continúa el proceso judicial.

Alcance de la suspensión y puntos en debate

La resolución judicial abarca una amplia gama de artículos que introducían modificaciones sustanciales en el régimen laboral argentino. Entre ellos, se incluyen cambios en las condiciones salariales, en la protección frente a despidos, en la organización de la jornada laboral y en el otorgamiento de licencias.

También quedaron suspendidas disposiciones que afectaban la protección sindical y aquellas que establecían nuevos mecanismos de cálculo indemnizatorio. Además, se frenó la creación de fondos de asistencia laboral que, según la CGT, podrían impactar en la financiación del sistema de seguridad social.

En relación con los trabajadores de plataformas digitales, el tribunal tomó nota de los cuestionamientos sobre su exclusión del régimen general de protección laboral y la eliminación de la presunción de relación de dependencia en determinados casos.

Antecedentes recientes y conflicto en expansión

La decisión del Juzgado Nacional del Trabajo se sumó a otro fallo reciente que ya había puesto en suspenso artículos de la misma ley. El viernes anterior, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín había ordenado la suspensión de los artículos 131 y 133 en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios.

En ese caso, la medida fue impulsada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín y alcanzó al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, así como a otros acuerdos suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

El planteo sindical cuestionó modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y en los aportes solidarios, lo que amplió el alcance del conflicto judicial en torno a la reforma laboral.

Un debate abierto sobre el modelo laboral

Desde el Gobierno nacional sostuvieron que la reforma apunta a mejorar la inserción internacional, atraer inversiones y fomentar el empleo formal. No obstante, el tribunal consideró que esos argumentos forman parte de un debate político que excede el análisis judicial.

En ese marco, la Justicia dejó en claro que su intervención se limita a evaluar la compatibilidad constitucional de las normas impugnadas, sin ingresar en consideraciones de oportunidad o conveniencia.

La suspensión de la reforma laboral abrió así un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema de trabajo en Argentina. Mientras se espera una definición de fondo, el escenario quedó atravesado por tensiones entre el Gobierno, el movimiento sindical y el Poder Judicial, en un contexto de alta sensibilidad social y económica. Fuente: El Once

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