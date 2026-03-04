Faltan 100 días para el Mundial 2026: formato, sedes y lo que falta definir

La competencia comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Allí, el seleccionado local enfrentará a Sudáfrica en el primer encuentro del certamen.

La final está programada para el 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, en Estados Unidos. En total se disputarán 104 partidos, incluyendo el encuentro por el tercer puesto, publicó CNN.

Un Mundial récord

La edición de 2026 marcará varios hitos en la historia del torneo. El más importante será la ampliación a 48 equipos, lo que deja atrás el formato de 32 selecciones vigente desde Francia 1998.

Además, será la primera Copa del Mundo organizada por tres países en simultáneo. Solo hubo un antecedente de sedes compartidas en 2002, cuando el torneo se jugó en Corea del Sur y Japón.

Estadio Azteca, escenario del partido inaugural

Otro dato histórico será el Estadio Azteca, que se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

Nuevo formato del torneo

El nuevo esquema contempla una fase de grupos con 12 zonas de cuatro equipos cada una. Cada selección jugará tres partidos y los dos primeros de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria.

También clasificarán los ocho mejores terceros, que se sumarán a los 24 equipos ya clasificados para completar los 32 participantes de la fase de eliminación directa.

A partir de allí comenzarán los dieciseisavos de final, instancia que se incorpora por primera vez en la historia del Mundial.

Para consagrarse campeón del mundo, un equipo deberá disputar ocho partidos, apenas uno más que en el formato anterior.

Grupos con duelos destacados

Entre las zonas que prometen mayor competitividad aparece el Grupo I, donde coincidirán Francia, Noruega y Senegal. El seleccionado francés, campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, vuelve a presentarse como uno de los candidatos.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo de la FIFA

Noruega llega con una generación destacada liderada por Erling Haaland, mientras que Senegal continúa siendo uno de los equipos más competitivos del continente africano.

Otro grupo exigente será el L, que integrarán Inglaterra, Croacia y Ghana, selecciones con historial reciente en instancias decisivas de torneos internacionales.

Selecciones clasificadas

Hasta el momento, 42 de las 48 selecciones que participarán del Mundial ya aseguraron su lugar. Entre ellas se destacan Argentina, Brasil, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal y Países Bajos.

También estarán presentes los tres anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Otros clasificados confirmados son Japón, Corea del Sur, Australia, Marruecos, Egipto, Senegal, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador, entre otros.

Los repechajes

Aún quedan seis lugares disponibles que se definirán en los repechajes programados para la ventana FIFA de marzo.

En Europa participarán 16 selecciones en un sistema de playoffs que otorgará cuatro plazas.

Por su parte, otros seis equipos de distintas confederaciones disputarán la repesca intercontinental para definir los dos últimos cupos.

La incógnita de Irán

Entre los clasificados aparece un interrogante que todavía no tiene resolución. La selección de Irán logró su boleto al Mundial, pero su participación está en duda debido a las tensiones políticas internacionales.

El equipo iraní debería disputar sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, lo que generó incertidumbre sobre su presencia en el torneo.

En caso de que finalmente renuncie a participar, la FIFA deberá resolver cómo cubrir ese cupo vacante antes del inicio de la Copa del Mundo. Fuente: El Once

