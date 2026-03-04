Miércoles gris, con probables lluvias y tormentas: cómo seguirá el tiempo

De esta manera, se transita un período que se extenderá al menos hasta el sábado, caracterizado por la alternancia entre lluvias, tormentas y mejoramientos temporarios. Se espera que la inestabilidad volverá a ganar terreno el miércoles, jornada para la cual se prevé una temperatura máxima de unos 28 grados y una mínima de 19, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que oscilará entre el 10 y el 40%.

El jueves sería el día más complicado de la semana. Se anuncian tormentas con probabilidades más elevadas, entre el 40 y el 70%, una máxima estimada en 30 grados y una mínima de 21. Además, podrían registrarse ráfagas de viento intensas, con velocidades que se ubicarían entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para el viernes se espera un leve descenso térmico, persistirán las chances de precipitaciones, también entre el 10 y el 40%.

Mejora el fin de semana

Hacia el fin de semana las condiciones tenderían a estabilizarse. El sábado se prevé una máxima de 27 grados y mínima de 20, con muy baja probabilidad de lluvias. En tanto, el domingo se presentaría con cielo parcialmente nublado, una máxima de 29 y mínima de 19, sin precipitaciones a la vista. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com