Feriados 2025: Cuántos fines de semana largos habrá en marzo

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados 2025 mediante el Decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial en noviembre del año pasado. Este calendario contempla un total de 19 días festivos, incluyendo tres jornadas puente, diseñadas para fomentar el turismo y extender los fines de semana largos.

Además, los feriados trasladables se ajustarán conforme a la Ley N° 27.399, con el fin de impulsar la actividad turística en diversas regiones del país. También se definieron tres días no laborables con fines turísticos, cuyo cumplimiento dependerá de cada empleador, ya que no están obligados a otorgarlos ni a pagarlos como un feriado nacional.

Feriado de Carnaval: un fin de semana largo en marzo

Aunque generalmente se asocia el feriado de Carnaval con el mes de febrero, en 2025 se celebrará en marzo. El lunes 3 y martes 4 serán los días no laborables, lo que se combina con el fin de semana de sábado 1 y domingo 2, formando así un fin de semana XL.

Este feriado suele ser aprovechado por muchas familias como una extensión de las vacaciones, para seguir descansando o realizar escapadas. También es común que algunas personas lo utilicen para relajarse luego del inicio del año.

Feriado por el Día de la Memoria: otro fin de semana largo

El otro feriado inamovible en marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se celebra el 24 de marzo. Como cae un lunes, se generará otro fin de semana largo en el mes.

Este día conmemora a las víctimas de la última dictadura militar en Argentina, que comenzó el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado y finalizó el 10 de diciembre de 1983, con el regreso a la democracia. La fecha fue establecida en 2002 por la Ley N° 25.633.

Calendario de feriados

Feriados inamovibles para 2025

Enero: 1 de enero (Año Nuevo).

Marzo: 3 y 4 de marzo (Carnaval), 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

Abril: 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), 18 de abril (Viernes Santo).

Feriados trasladables

Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

Mayo: 2 de mayo.

Agosto: 15 de agosto.

Noviembre: 21 de noviembre.

Es importante destacar que la decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales. Fuente: El Once

