Gago, tras el triunfo de Boca: “Los tiempos en el fútbol quedan ligados al resultado”

“Necesito a todos los futbolistas para armar un equipo, independientemente de la cantidad de partidos que tengo, porque se van ganando lugares mientras van entrenando. Después decidiré yo qué equipo pongo en cada partido. Es un mensaje muy claro en el vestuario seguir con la competencia interna, que es muy importante”, trazó en conferencia.

Después, eludió dar un plazo para poder admirar su trabajo en todo su esplendor: “Hablar de tiempos en el fútbol siempre queda ligado al resultado, lo sabemos todos. Todo proceso de formación necesita tiempo y adaptación hasta en la forma de entrenar, con tantos partidos seguidos ese trabajo es muy corto y hablado, muy teórico. Si te dijera qué tiempo te podría mentir, es trabajo, partido a partido, encontrar situaciones de juego que nos lleven a lo que queremos jugar nosotros y hacerlo en cada entrenamiento para lograr esa competencia interna”.

Análisis

“El partido iba a tener dos facetas de juego, nosotros teníamos la pelota, generábamos que el rival se posicionara bajo y le dejábamos las transiciones para que corrieran rápido tanto en conducción como con un pelotazo largo a (Sebastián) Villa. El partido nos llevó más a apresurarnos en los últimos pases y nos faltó el último, de finalización. Y después del gol posicionaron muchísima más gente por delante y vimos la posibilidad de jugarle uno contra uno con Exequiel (Zeballos), Milton (Giménez), Joaquín (Ruiz) por dentro y por fuera. Cuando tuvimos entre cuatro y seis pases, encontrábamos los espacios para atacar”, repasó.

“Ellos juegan con cuatro en el medio, teníamos que tratar de tapar el circuito de (Luis) Sequeira, que tenía más movilidad, y nos iba a llevar a tener uno más cerca y otro con los dos delanteros de ellos, que a veces iban por dentro y a veces por fuera. Carlos (Palacios) también lo puede hacer en ese lugar, como hoy jugó Alan Velasco, dependiendo también del partido”, afirmó, y resumió: “Tuvimos situaciones, sabíamos dónde lastimar al rival y dónde podía lastimarnos y salió un partido muy dinámico en situaciones de ataque para cada uno”.

Lesionados

La buena actuación del arquero también fue tema de charla para el DT: “Agustín tiene una trayectoria muy importante, jugador de selección, de grandes ligas, es importante tanto adentro y afuera, hay que aprovecharlo como Marcos (Rojo), Edi (Cavani), Ander (Herrera), jugadores con una trayectoria muy importante que van a servir mucho dentro y fuera de cada partido que les toque jugar”. Luego, agregó: “Tuvo una atajada muy buena, o dos, que son importantes y es su función, tenemos que tratar de que lleguen la menos cantidad de veces a posiciones de remate”.

“Rodrigo Battaglia nos permite jugar de central o de 5, pensábamos su posición donde jugó muchísimo, de 5, pero todavía tiene que agarrar continuidad de juego y es más fácil con la cancha de frente con situaciones de pases más fáciles hasta que vayamos agarrando ritmo. Después puede cumplir las dos funciones tanto en línea de tres como de cinco”, aseguró.

Por otro lado, dijo sobre Tomás Belmonte que este miércoles “veremos qué tiene, si es una lesión o un golpe”, y sobre la ausencia de Cavani, que “iba a jugar, el equipo no lo había dado, pero tenía una molestia en la zona lumbar y preferimos no arriesgarlo por la cantidad de partidos, que esté al 100 por 100”.

Por último, confirmó que Rojo transita la etapa final de su recuperación y estará disponible en el debut de Copa Libertadores 2025 la semana que viene: “Si no me equivoco, ya jueves o viernes se incorpora a los entrenamientos, Ander lunes o martes o unos días más, no va a llegar al primer partido, pero Marcos sí para entrenarse y después veremos”. Fuente: El Once

