Fin de semana helado en Argentina: las mínimas rondarán los 3ºC

Bajas temperaturas en el país

Con la llegada del nuevo pulso de frío polar, la región central del país espera un sábado muy frío, y heladas en algunas zonas de Entre Ríos. ¿Hasta dónde bajará la temperatura y cuánto más perdurará el frío polar?

Las temperaturas se desplomaron en toda la Argentina, con la llegada del nuevo pulso de frío polar. Es la irrupción fría más importante en lo que va del año, y por cierto, muy intensa para ser mayo y no pleno invierno aún.

Esta irrupción fría se está dando en el país con abundante nubosidad en distintas provincias, que dejaron como vimos nevadas en zonas serranas, pero también lluvias débiles y aisladas, con escasos milímetros a lo largo de las provincias centrales, el noroeste argentino, y el Litoral.

Para este sábado, feriado por el 25 de Mayo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa 2ºC de mínima y 12ºC de máxima. A las 7 de la mañana, la térmica era de 0.5ºC. Las bajas marcas térmicas provocarán el registro de heladas de variada intensidad. Se anticipa una jornada nublada, sin probabilidad de lluvias.

El domingo, en tanto, la mínima será de 4ºC y la máxima de 13ºC. El día se presentará nublado, por lo que será ideal para hacer actividades en lugares cerrados para resguardarse del intenso frío.

Para el lunes y martes se anticipa mínima de 6ºC y máxima de 14ºC, mientras que para el miércoles la mínima será de 7ºC y la máxima de 16ºC.

El jueves la mínima será de 6ºC y la máxima de 16ºC. El viernes, en tanto, la mínima será de 10ºC y la máxima de 18ºC.

Fin de semana con frío polar en Argentina

El centro de altas presiones actualmente posicionado en la Patagonia, con presión central superior a 1032 hPa, continuará su avance hacia el noreste, alcanzado para el sábado el centro-este del país. “Esto fomentará una disminución de la intensidad del viento sur, y este viento más calmo favorecerá un descenso más marcado, de las temperaturas en la región Pampeana”, advirtió el meteorólogo Christian Garavaglia.

Helado fin de semana en el país.

En zonas de Entre Ríos, Capital Federal y Rosario esperan marcas de 2 a 4 °C, con heladas en zonas suburbanas. “En el norte argentino, algunos sectores de Chaco, Santiago del Estero y norte de santa Fe pueden descender a marcas cercanas a 5 °C en la mañana”, anticipó el especialista. El corredor oeste patagónico nuevamente tendrá las heladas más severas, con marcas entre -5 y -10 °C.

El tiempo se presentará muy frío, pero bueno en general en toda la Argentina, con la excepción del sector oeste.

Para el domingo, el viento empezará a soplar preferencialmente del este en el centro y norte de Argentina, y del norte en la Patagonia. “Se espera otra jornada fría, aunque con temperaturas mínimas en leve ascenso en buena parte del país, respecto al sábado”, indicó Garavaglia.

Alerta amarilla por temperaturas extremas

Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y del departamento Uruguay se encuentran bajo alerta amarillo por temperaturas extremas. Se trata de un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

¿Cuáles son las recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema frío?

-Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

-Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

-De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

-No fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas. Fuente: El Once

