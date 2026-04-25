Fin de semana largo del 1º mayo: quiénes descansan, el origen del Día del Trabajador y calendario de feriados

Esta característica implica que los trabajadores no están obligados a prestar servicios, y en caso de hacerlo, corresponde una compensación especial en su remuneración. La ley 27.399, reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos en nuestro país a través de su artículo 1.

La legislación alcanza tanto a trabajadores registrados del sector privado como a empleados del ámbito público. La normativa vigente indica que, si un empleado no trabaja, debe percibir su salario habitual sin descuentos.

Existen excepciones en actividades consideradas esenciales, como salud, seguridad, transporte y servicios públicos, donde la prestación laboral no puede interrumpirse. En estos casos, igualmente corresponde el pago adicional.

Feriados restantes del calendario 2026 en Argentina

Tras el Día del Trabajador, el calendario oficial argentino contempla los siguientes feriados nacionales:

-25 de mayo: Revolución de Mayo.

-20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

-9 de julio: Día de la Independencia.

-17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

-12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

-20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable).

-8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

-25 de diciembre: Navidad.

Además, el calendario 2026 incluye algunos días no laborables con fines turísticos, definidos cada año por el Gobierno nacional para fomentar el turismo interno.

En nuestro país, el primer acto del Día del Trabajador se realizó en 1890, en el Prado Español, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Según quienes organizaron el evento, asistieron cerca de tres mil personas. Las demandas de las trabajadoras y los trabajadores se hicieron escuchar en diferentes idiomas: español, italiano, alemán y francés, conforme a la composición del movimiento obrero en esa época.

Día del Trabajador: la “Revuelta de Haymarket”

El 1º de mayo de 1886, en Haymarket Square (Chicago, Estados Unidos), un grupo de obreros iniciaron una serie de protestas en reclamo por la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Esta medida de fuerza desencadenó una huelga que afectó a numerosas fábricas.

En una de las manifestaciones, luego de que una bomba explotó y mató a un policía, el gobierno inició una represión brutal y un gran número de obreros fueron asesinados.

Cinco trabajadores anarquistas fueron condenados a la horca y tres a cadena perpetua, hecho que dejó huella, por lo que se los recuerda como los “Mártires de Chicago”.

Unos años más tarde, en 1893, los tres condenados que no habían sido ejecutados fueron indultados por el gobernador de Illinois, quien reconoció las irregularidades y los errores del juicio. Fuente. El Once

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