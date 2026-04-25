Jubilación y pensión ANSES: cuánto cobran con el aumento confirmado en mayo 2026

El aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026, aplicado con dos meses de desfase, lo que permite que los haberes se actualicen de forma automática sin necesidad de trámites por parte de los beneficiarios. Si bien los nuevos valores ya fueron calculados, aún resta su publicación en el Boletín Oficial para su vigencia formal.

Foto: Archivo Elonce

En paralelo, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados que perciben el haber mínimo. Este refuerzo se mantiene como una herramienta para compensar el impacto inflacionario en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Cómo quedan las jubilaciones en mayo 2026

Con la actualización del 3,4%, la jubilación y pensión ANSES mínima pasará a ser de $393.250,17. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total de bolsillo ascenderá a $463.250,17, consolidando un piso de ingresos para los jubilados de menores haberes.

Por su parte, la jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.646.201,22, cifra que representa el tope del régimen general. En tanto, quienes perciban haberes superiores al mínimo pero inferiores al total con bono recibirán un refuerzo proporcional, que ajusta el ingreso hasta el límite establecido sin superarlo.

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Este esquema busca garantizar una cobertura adicional para quienes se encuentran apenas por encima del haber mínimo, evitando una brecha abrupta en los ingresos dentro del sistema previsional.

Impacto en AUH y asignaciones sociales

El aumento del 3,4% también se traslada a las asignaciones familiares y sociales administradas por ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará a $141.312,64, de los cuales se cobra mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta con controles de salud y escolaridad.

La AUH por Discapacidad alcanzará los $458.354, con cobro completo sin retenciones, debido a las condiciones específicas de este grupo. En tanto, la Asignación por Embarazo (AUE) se ubicará en $141.312,64, replicando el mismo esquema de pago que la AUH.

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Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez subirán a $275.275,12, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijará en $314.600,12. Todas estas prestaciones acompañan el esquema general de movilidad mensual, señaló Iprofesional.

Un sistema de actualización automática

El régimen de movilidad vigente establece que la jubilación y pensión ANSES se ajusta de manera automática todos los meses según la inflación oficial publicada por el INDEC. Este mecanismo evita que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales o esperar decisiones discrecionales del Gobierno.

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La actualización mensual, con un desfasaje de dos meses respecto del índice inflacionario, busca sostener el poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones frente a la suba sostenida de precios. De esta manera, se intenta evitar pérdidas acumuladas en períodos sin aumentos.

Los nuevos haberes se acreditarán en las cuentas bancarias de los beneficiarios según el calendario habitual de pagos de ANSES, que se organiza en función del número de terminación del DNI. Con este esquema, mayo de 2026 llega con una nueva actualización que impacta de manera directa en millones de personas en todo el país. Fuente: El Once

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