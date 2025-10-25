Franco Colapinto buscará una gran clasificación en el Gran Premio de México

La acción se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tradicional circuito mexicano que vuelve a ser escenario de la máxima categoría del automovilismo. Tras su paso por Austin, donde Colapinto protagonizó un cierre polémico al superar a su compañero Pierre Gasly pese a las órdenes del equipo, el piloto bonaerense buscará redimirse con una buena actuación.

Expectativa por la actuación del argentino

El joven argentino continúa sumando experiencia en su primera temporada completa en la Fórmula 1. Su desempeño ha generado entusiasmo entre los seguidores locales, que esperan verlo entre los mejores tiempos en la qualy.

Colapinto llega con la motivación de representar nuevamente a la Argentina en la máxima categoría, un hecho que no ocurría desde la presencia de Gastón Mazzacane en 2001. En esta oportunidad, el corredor de Alpine intentará aprovechar al máximo el rendimiento del monoplaza en las curvas técnicas del trazado mexicano.

En el campeonato, Oscar Piastri encabeza la tabla de posiciones, seguido por su compañero en McLaren, Lando Norris, mientras que el campeón defensor completa el podio. La lucha por el título se mantiene ajustada y cada punto de la clasificación puede ser determinante.

Horarios del GP de México 2025

El Gran Premio de México se disputa entre el sábado 25 y domingo 26 de octubre, con los siguientes horarios para Argentina:

Sábado 25 de octubre:

Prácticas Libres 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre:

Carrera: 17:00

La sesión de clasificación definirá la grilla de salida para la competencia principal del domingo, una instancia decisiva tanto para los líderes del campeonato como para los pilotos que buscan sumar experiencia y puntos importantes.

Franco Colapinto

Cómo ver en vivo el Gran Premio de México

La transmisión del Gran Premio de México podrá seguirse en vivo desde la Argentina a través de la plataforma Disney+, que emite todas las sesiones del fin de semana. Además, es posible que Fox Sports también transmita la carrera, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Otra alternativa es F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, que ofrece todas las prácticas, clasificaciones y carreras con múltiples cámaras, repeticiones y análisis en tiempo real.

Franco Colapinto, una ilusión argentina en la Fórmula 1

Con cada presentación, Franco Colapinto consolida su lugar en la elite del automovilismo mundial. Su progreso técnico, su adaptación al ritmo competitivo y su creciente apoyo del público argentino lo convierten en una de las grandes promesas del deporte nacional.

En México, el piloto buscará sumar un nuevo resultado positivo para Alpine y continuar su ascenso en el ranking. La expectativa está puesta en lo que pueda lograr este sábado en la clasificación, donde cada milésima puede marcar la diferencia. (NA)

