Las lluvias superaron los 200mm en el norte de Santa Fe: anegamientos y suspensión de clases

Las ciudades más afectadas son Reconquista, Avellaneda, Vera y Fortín Olmos, donde los equipos municipales trabajan de manera permanente para asistir a los damnificados y facilitar el escurrimiento del agua.

Más de 200 mm de lluvia en Reconquista

En Reconquista, hasta las 22:40 del martes, se registraron 200 milímetros de lluvia acumulada, lo que provocó anegamientos en barrios, viviendas inundadas y decenas de autoevacuados.

Desde la Municipalidad informaron que continúan las tareas de desagote y limpieza, mientras que Protección Civil mantiene un monitoreo constante de la situación para actuar ante posibles emergencias. Además, se reportaron incidentes como un automóvil que cayó en una cuneta en calle 44, a metros de Bulevar Perón, quedando parcialmente sumergido.

“Anoche tuvimos una situación crítica, con 230 milímetros en 14 horas. Gran parte de la ciudad estuvo anegada y 25 familias evacuadas en cinco centros. A las 3 de la mañana terminamos sacando familias de lugares críticos”, comunicó a Aire de Santa Fe el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos.

“Se destruyó gran parte de la red vial, con alcantarillas voladas y tuvimos que intervenir por la madrugada para aliviar el drenaje de la ciudad. Estamos recorriendo ahora todos los barrios afectados”, remarcó y aclaró que también hay “muchos autoevacuados que no pueden volver a sus casas”.

Evacuados y centros de asistencia

En la ciudad de Vera, la Junta Local de Defensa Civil se reunió de urgencia y dispuso la habilitación de centros de evacuados en el Club Gimnasia y el CAPS San Martín de Porres. Hasta el momento, se informó que dos familias fueron evacuadas, mientras continúan las tareas de relevamiento en los barrios más afectados.

Las autoridades solicitaron a la población utilizar el teléfono 101 únicamente para emergencias, como pedidos de evacuación o asistencia médica, con el fin de evitar la saturación de líneas.

“La región sufrió un temporal muy fuerte desde el martes por la tarde, con anegamientos en las ciudades y zonas aledañas, saturando toda la zona rural y los arroyos”, indicó la intendenta de Vera, Paula Mitre. La funcionaria también remarcó que “estamos monitoreando los canales que nos ayudan a evacuar el agua. Desde lo ocurrido en mayo del año pasado, hicimos muchas obras y limpieza en los canales, cambios de tubos por módulos para mejorar el escurrimiento del agua”.

“Al momento, está controlada la situación y los desagües funcionan bien. Hay alerta por nuevas lluvias y estamos listos”, completó.

Suspensión de clases por el temporal

Como consecuencia de las condiciones climáticas, la Región II de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno mañana de este miércoles. La medida alcanza a las localidades de Vera, Reconquista, Romang, Avellaneda, Fortín Olmos, Malabrigo, Tartagal y Villa Ocampo.

Lluvias en el norte de Santa Fe (foto Reconquista Hoy)

El delegado regional, Sergio García, explicó que la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, ante las dificultades en el traslado provocadas por las lluvias.

La continuidad de las actividades durante el turno tarde será evaluada en función de cómo evolucione la situación durante la jornada.

Panorama en evolución

En la localidad de Margarita se registraron alrededor de 160 milímetros de lluvia, mientras que en Tostado las precipitaciones se acercaron a los 100 milímetros.

“A la medianoche registrábamos 230 milímetros, así que es una jornada complicada. Entre las 20 y las 22 cayeron 90 milímetros y el acumulado del día hizo colapsar todo. Estuvimos trabajando hasta la madrugada con equipos de emergencia, servicios y Desarrollo Humano”, expresó Gonzalo Braidot, intendente de Avellaneda.

El intendente informó que también hay familias evacuadas en un salón de la Municipalidad y sumó: “Hubo muchas familias que durmieron con agua adentro, esperando a que baje”.

Si bien en algunos sectores el agua comenzó a drenar, las autoridades indicaron que después de las 8 de la mañana se tendrá un panorama más claro sobre el alcance del temporal.

El evento climático mantiene en alerta a toda la región, con operativos activos, monitoreo constante y asistencia a las familias afectadas, en un contexto marcado por la magnitud de las precipitaciones. Fuente: El Once

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