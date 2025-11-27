Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar: los horarios

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

Los horarios y el cronograma del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30

Clasificación sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11 a 12

Clasificación: 15 a 16

Domingo 30 de noviembre

Carrera: a las 13

Por qué el GP de Qatar es importante para Alpine

En su análisis, Franco Colapinto remarcó que la próxima carrera llega en un momento clave: “Aún queda mucho por aprender de la carrera de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para reflexionar sobre cómo podemos aprovechar al máximo las dos últimas rondas”.

El circuito de Doha, de alta velocidad y curvas rápidas, representa un escenario favorable para Alpine. La escudería francesa considera que sus características técnicas pueden adaptarse mejor a este tipo de trazados, lo que abre una ventana para mejorar el rendimiento general.

A esto se suma un factor extra: será la última carrera sprint de la temporada. Por eso, Colapinto destacó la importancia de arrancar bien desde el viernes: “Las diferentes condiciones en Qatar serán importantes durante el fin de semana, especialmente porque la pista también es de alta velocidad. Además, es la última prueba sprint de la temporada, por lo que es importante que tengamos una buena primera práctica y esté todo listo de inmediato. Estamos listos para darlo todo y competir en la penúltima ronda de la temporada”. Fuente: El Once

