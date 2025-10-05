Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Singapur tras fallar la estrategia de Alpine

Fórmula 1 – Gran Premio de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto culminó 16° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Alpine apostó por una estrategia de dos paradas esperando un auto de seguridad, que nunca llegó. Russell se llevó la victoria. Elonce te cuenta los detalles.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 16° puesto del Gran Premio de Singapur, correspondiente a la 18ª fecha del Mundial de Fórmula 1, luego de una carrera marcada por la estrategia fallida del equipo Alpine, que apostó a dos paradas esperando un auto de seguridad que nunca apareció.

La apuesta de la escudería era arriesgada: ganar ritmo con neumáticos medios y detenerse nuevamente en caso de una neutralización. Sin embargo, el plan no dio resultado y Colapinto, que llegó a ubicarse 12°, terminó perdiendo posiciones en las últimas vueltas, cerrando la jornada delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó último.

El ganador fue George Russell (Mercedes), quien dominó de punta a punta, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Estrategia fallida y falta de ritmo

Colapinto inició la competencia con neumáticos blandos, al igual que Verstappen, Alonso, Stroll, Hadjar y Tsunoda, buscando aprovechar las condiciones del asfalto húmedo tras la lluvia previa. En la primera vuelta, el argentino logró avanzar hasta el 13° lugar tras superar a Stroll, Tsunoda y Bortoleto.

En la vuelta 15, Alpine llamó a boxes al piloto bonaerense para colocar neumáticos medios, en una estrategia distinta al resto de los competidores, que apostaban por un solo cambio. Sin neutralización de carrera ni bandera roja, el plan quedó desactivado.

Con el desgaste de los neumáticos y sin oportunidades de sobrepaso en el callejero, el joven piloto perdió ritmo y cayó posiciones hasta cruzar la meta en el 16° lugar, el mismo puesto desde el cual había largado.

Russell imbatible y Verstappen sin ritmo

Mientras Russell volaba con tiempos de 1m36s por vuelta, sacando amplia ventaja a Verstappen, el resto del pelotón se mantenía en ritmo parejo entre 1m37 y 1m38s. El neerlandés, sin rendimiento con las gomas rojas, debió cambiarlas por el compuesto duro.

En la parte final, Colapinto cedió tres posiciones ante Stroll, Albon y Lawson, cerrando un fin de semana complicado para Alpine, que se retiró de Singapur sin puntos y con la certeza de que la “timba” estratégica no dio frutos. (con información de Olé)

