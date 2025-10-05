Tormentas, granizo y destrozos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Temporal en el centro del país

Una fuerte tormenta con caída de granizo de gran tamaño azotó la noche del sábado a la localidad de Bulnes, en el sur de la provincia de Córdoba. Vecinos de la zona reportaron que cayeron piedras de hielo comparables al tamaño de un huevo, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

El intendente de Bulnes, Rubén Máspero, confirmó el fenómeno, calificándolo como “bastante importante” y detalló que, al momento, solo se registraron cortes de luz. “Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse”, explicó el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Máspero subrayó que “era impresionante el tamaño de las piedras” y destacó que, afortunadamente, el granizo “no vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño”, lo que evitó graves daños materiales o personas heridas.

La tormenta afectó también a otras zonas del departamento Río Cuarto, mientras regía una alerta por tormentas fuertes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el sur cordobés.

Olavarría fue otra de las ciudades más afectadas

La localidad bonaerense de Olavarría resultó otras de las más perjudicadas por el temporal que afectó a la región. La Sociedad Rural local informó que una estructura montada para celebrar su cena anual quedó completamente destruida por la tormenta.

“Lamentamos informarles que, debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal, la fiesta programada para esta noche queda suspendida”, comunicaron desde la institución.

También se registraron daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra, donde un árbol cayó sobre una cancha de básquet, según consignó el medio local Infoecos.

Granizo y vientos intensos en Santa Fe

En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, los vecinos compartieron imágenes del granizo acumulado que cubrió calles y patios. La misma situación se replicó en Laboulaye, en el sur de Córdoba, donde se reportaron piedras de gran tamaño.

Más al sur, en la localidad cordobesa de Bulnes, el fenómeno alcanzó su punto más extremo: las piedras de hielo fueron comparadas con el tamaño de huevos, según los testimonios de los residentes.

Hasta el momento, no se registraron heridos ni daños estructurales graves, aunque las autoridades continúan relevando las zonas afectadas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com