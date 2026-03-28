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    Franco Colapinto terminó 17º en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

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    En su primera vez en el país del sol naciente, el piloto argentino terminó 17º en la segunda práctica y retrocedió un puesto respecto a la tanda inicial.
    Oscar Piastri, piloto de McLaren, marcó el mejor tiempo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón 2026, superando a los Mercedes. Franco Colapinto finalizó en el puesto 17, mientras que Sergio “Checo” Pérez terminó 20°, tras perder media hora por reparaciones en su auto.

     

    En la primera parte de la sesión, Charles Leclerc lideró con neumáticos medios, seguido de cerca por Piastri y George Russell. Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos. El argentino Colapinto fue el único latino en pista y llegó a ubicarse 14° con neumáticos duros; Checo Pérez quedó en boxes por daños tras un choque con Alex Albon.

    Con el cambio a neumáticos blandos, Piastri tomó la punta con un registro de 1m30.133s. Antonelli y Leclerc lo siguieron, y Russell desplazó a Leclerc del tercer puesto. Norris, tras resolver un problema hidráulico, se ubicó entre los seis primeros en su primer intento.

     

    Colapinto terminó 17°, delante de Bottas y Alonso. Pérez, con poco tiempo en pista, concluyó último entre los pilotos que marcaron registro, a 3.5 segundos del líder.

    Las posiciones finales de la FP2

    El cronograma completo del GP de Japón

    Viernes 27 de marzo

    Práctica Libre 3: 23.30 (horario de Argentina)

    Sábado 28 de marzo

    Clasificación: 03.00 a 04.00 (horario de Argentina)

    Domingo 29 de marzo

    Carrera principal: 2:00 (horario de Argentina). Fuente: El Once

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