Franco Colapinto terminó 17º en la segunda práctica del Gran Premio de Japón
En la primera parte de la sesión, Charles Leclerc lideró con neumáticos medios, seguido de cerca por Piastri y George Russell. Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos. El argentino Colapinto fue el único latino en pista y llegó a ubicarse 14° con neumáticos duros; Checo Pérez quedó en boxes por daños tras un choque con Alex Albon.
Con el cambio a neumáticos blandos, Piastri tomó la punta con un registro de 1m30.133s. Antonelli y Leclerc lo siguieron, y Russell desplazó a Leclerc del tercer puesto. Norris, tras resolver un problema hidráulico, se ubicó entre los seis primeros en su primer intento.
Colapinto terminó 17°, delante de Bottas y Alonso. Pérez, con poco tiempo en pista, concluyó último entre los pilotos que marcaron registro, a 3.5 segundos del líder.
Las posiciones finales de la FP2
El cronograma completo del GP de Japón
Viernes 27 de marzo
Práctica Libre 3: 23.30 (horario de Argentina)
Sábado 28 de marzo
Clasificación: 03.00 a 04.00 (horario de Argentina)
Domingo 29 de marzo
Carrera principal: 2:00 (horario de Argentina). Fuente: El Once
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