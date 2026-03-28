Decomisaron 38 kilos de chacinados y clausuraron un galpón por venta de carne sin habilitación

Las tareas continuaron también, en carnicerías de la ciudad. En uno de los comercios inspeccionados se detectó la elaboración de chacinados sin habilitación provincial, lo que derivó en el decomiso de aproximadamente 38 kilos de mercadería. El producto fue desnaturalizado y dispuesto de acuerdo a los protocolos vigentes.

La subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, subrayó la importancia de estas acciones: “El cuidado de la alimentación es fundamental para la salud de la población. Desde el gobierno municipal entendemos que garantizar alimentos seguros no es solo una obligación del Estado, sino una política central para mejorar la calidad de vida y prevenir riesgos sanitarios”.

Desde el Gobierno municipal recordaron que la producción de chacinados y derivados cárnicos requiere habilitación obligatoria, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones, en el marco de una política sostenida de control y cuidado sanitario.

Las áreas intervinientes remarcaron que estos operativos permiten garantizar alimentos seguros y fortalecer el cumplimiento de la normativa, en resguardo de la salud pública.

Clausura en Concordia

Por otra parte, personal de la Unidad Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Concordia, llevó adelante un procedimiento junto a la Dirección de Bromatología que culminó con la clausura de un galpón donde se comercializaba carne vacuna sin habilitación correspondiente.

El operativo forma parte de la intensificación de controles que se vienen desarrollando en la ciudad, “con el objetivo de garantizar condiciones sanitarias adecuadas y proteger la salud de los vecinos”, indicaron. Fuente: El Once

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