Frigerio: “Somos un gobierno responsable que no gasta más de lo que le ingresa”

Tras realizar una primera ronda de agradecimientos, expresó: “Para comenzar, quiero agradecerles a ambas cámaras por las leyes aprobadas el año pasado. Quedan pendientes otras muy importantes en las que espero que podamos llegar a acuerdos que permitan seguir mejorando entre todo el funcionamiento del Estado, a la calidad de nuestro sistema democrático y la vida de los ciudadanos, que es nuestra principal misión”.

“A todos los entrerrianos, quiero dedicarles mi agradecimiento más especial: gracias por confiar en este proyecto de transformación y desarrollo. Gracias por permitirnos poner luz, donde había oscuridad, eficiencia donde había desidia y gestión y orden donde había caos. Gracias por dejarnos demostrar que estábamos para más, que los compromisos se pueden cumplir y que las promesas, sin acciones que las respaldan, son otras mentiras más. Gracias por el esfuerzo que vienen haciendo hace décadas, esfuerzo que lamentablemente durante tanto tiempo sentíamos que no valía la pena. Eso ya se terminó porque el que pasó fue un año durísimo, sin dudas. Pero pudimos empezar a sembrar. Ahora lentamente estamos empezando a cosechar lo que sembramos y seguimos plantando nuevas semillas que pronto van a germinar. A pocas semanas de asumir estuve exactamente en este lugar, frente a ustedes, cumpliendo con el mandato constitucional de informarle al pueblo entrerriano la situación crítica que habíamos encontrado. También más importante aún, planteándoles una nueva visión, un cambio que nos permitirá encaminarnos al desarrollo, reordenando las prioridades, con la premisa de gestionar aun en las gestiones más complejas, poniendo en marcha reformas estructurales postergadas durante décadas, estando presentes donde debíamos estar para garantizar que a nadie le falte lo indispensable”, continuó.

Luego, remarcó: “Les dije que habíamos dado un primer gran paso, que es el más difícil: el de orientarnos en el rumbo correcto. Hoy, un año después, con hechos concretos, demostramos que ese cambio de rumbo no solo es real, sino que llegó para quedarse. Rompimos para siempre nichos de corrupción que nunca nadie se había animado antes a desmantelar. Rompimos con una nefasta tendencia de mirar para otro lado frente a hechos que nos avergonzaban y ahora hay tolerancia cero para los vivos y los que abusan del poder. Rompimos con la frase ‘porque siempre se hizo así’, el símbolo de la desidia, la ineficiencia y la falta de sentido común. Rompimos con la inercia y el abandono. Estamos avanzando a paso firme en un camino de crecimiento y de progreso. Hoy, con la satisfacción de empezar a ver los grupos de la primera cosecha, voy a repasar los principales pasos que estamos dando en este camino y voy a contarles cuál es el norte en cada área. No me quiero extender en el detalle completo de lo que se hizo durante los primeros doce meses de gestión porque corresponde está publicado en nuestra web de gobierno”.

“Una de las mayores cosechas de gestión fue haber desactivado, con orden y austeridad, una verdadera bomba de tiempo. Ya tuve la oportunidad de contar lo que heredamos. No estoy acá para contarles de la herencia. Primero, porque no sirve de nada quedarse en el pasado. Se lo informamos a la sociedad en su momento como vamos a contarles con transparencia cada vez que encontremos otra sorpresa. Porque los entrerrianos tienen siempre el derecho a saber la verdad. No podemos quedarnos estancados en el pasado. Segundo, porque no somos un equipo de excusas y nunca vamos a serlo. El escenario crítico en el que recibimos las provincias nunca fue para nosotros una excusa. Por eso, aun en la peor tormenta, agarramos fuerte el timón y avanzamos. Por eso gestionamos sin plata y nos hicimos expertos en gestionar sin plata. Es la muestra más grande que ante los problemas no buscamos culpables, sino soluciones. Con culpables y excusas, no se hacen obras, no se pagan las deudas, no se mejora la educación ni la seguridad, ni la salud. Eso solo se logra ordenando y cortando los privilegios de la política, planificando con responsabilidad y agudizando al máximo la creatividad. Esa es la única forma de avanzar, sobre todo cuando no hay recursos”, indicó.

Balance de la gestión de los primeros 12 meses

“En menos de un año, pasamos de un déficit del Tesoro de 110 mil millones de pesos en el 2023, un 7,3% del gasto, a tener prácticamente equilibrio financiero. Pasamos de no tener plata ni para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 a cerrar el 2024 con superávit primario, aun en el peor momento de la historia en los ingresos de nuestro Estado, mayormente producto de las medidas populistas tomadas por el kirchnerismo en plenas elecciones del 2023. Medidas que algunos gobiernos locales avalaron, aun cuando perjudicaban a las provincias. La decisión de eliminar la cuarta categoría de los ingresos personales fue por lejos lo que más impactó en la caída de casi 20 puntos en los recursos provinciales de 2024, seguido de la caída de los ingresos coparticipables, sobre todo los provenientes del IVA vinculado a la caída del consumo. En tercer lugar, la decisión del Gobierno nacional de llevar prácticamente a cero la transferencia presupuestaria a las provincias. Hoy, básicamente, y a pesar de todos estos contratiempos, somos un gobierno responsable que no gasta más de lo que le ingresa. Esperemos que esta cultura de la gestión haya llegado para quedarse. En menos de un año, evitamos el default y redujimos el stock de deuda externa, que era de 730 millones de dólares, de los cuales 65 millones vencían a semanas de iniciar la gestión. Como todos saben, solo había en caja menos de la mitad de los fondos necesarios para cubrir esa obligación. Hace pocos días, hicimos frente a un nuevo pago de intereses y capital correspondientes a un bono emitido por la anterior gestión, cuyas condiciones eran tal que se empezaban a pagar recién con el cambio de gobierno. Este último pago fue por casi 62 millones de dólares. Es el tercer vencimiento que cumplimos en tiempo y forma, demostrando voluntad de pago y responsabilidad”, aseveró sobre su gestión en el primer año.

En esa línea, añadió: “En estos 14 meses de gestión, estuvimos obligados a destinar casi 200 millones de dólares a cubrir los pagos a acreedores de la provincia, cancelando cerca de un tercio del principal pasivo público de Entre Ríos. En poco más de un año de gestión y en la coyuntura más difícil que pueda recordar, nos sacamos una gran parte de ese lastre de encima”. Por tal motivo, ejemplificó, la calificadora internacional Standard on purpose, mejoró nuestra calificación crediticia, señalando que mejoramos nuestro desempeño financiero. Es algo muy positivo para que el mundo vea que puede confiar en nosotros, invertir en nuestra tierra o prestarnos fondos que nos permitan hacer obras indispensables para la provincia. Lamentablemente, seguimos encontrando sorpresas en materia de deudas. Por ejemplo, la deuda con el Club de París, contraída en 1997 y que ningún gobierno en más de 20 años canceló y tuvimos que afrontarlo nosotros. Lo estamos haciendo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que creó el Gobierno nacional, para empezar a saldar las deudas cruzadas que contrajeron las gestiones anteriores y no se pagaron. Fuimos una de las primeras provincias en adherir a este régimen el año pasado y hace 10 días firmamos el acuerdo que corresponde a la primera parte de ese proceso, que incluye la compensación de la deuda que arrastra Entre Ríos con el Fondo Fiduciario del Desarrollo Provincial, una obligación correspondiente a convenios de asistencia financiera firmados por el gobierno anterior en un monto total que superaba los 11 mil millones de pesos. Recordemos que en septiembre acordamos un pago parcial de esa deuda, lo que significó para la provincia un ahorro de 4.500 millones de pesos. Ahora, gracias a la firma que hicimos hace algunos días, evitamos que nos sigan descontando fondo con garantía de coparticipación por esos pasivos”.

“Recuperamos los fondos que correspondían a la provincia por parte de CAMMESA, la Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Nacional. Con esos fondos, hicimos un aporte al Fogaer. Gracias a esto, pasamos a ser el tercer fondo de garantía del país para dar un fuerte respaldo a la producción de nuestra provincia”, comunicó.

La reactivación de la obra pública provincial

Sobre este punto, el gobernador dijo: “Otra de las mayores cosechas que logramos el año pasado fue ordenar la situación en el orden de las obras públicas. Pasamos de tener una deuda de más de cuatro mil millones de pesos generada en s gran mayoría por intereses de certificados no pagados, en un escenario crítico que obligó a paralizar las obras frenando el desarrollo y perjudicando a miles de entrerrianos trabajadores de la construcción. Al reactivar el 100% de las obras de la provincia y empezar obras nuevas. ¿Cómo lo logramos? En menos de un año, saneamos el sistema administrativo para rastrear toda la deuda que había. Nos sentamos con los contratistas para empezar a resolver cada deuda y así logramos reactivar no solo la totalidad de las obras que habían sido paralizadas, sino que ahora estamos poniendo en marcha nuevas obras, estableciendo como prioridad las escuelas, las rutas y los hospitales porque son temas que no pueden esperar. Además de reordenar la deuda y de poner en marcha la provincia nuevamente, pusimos en marcha por completo en torno a la obra pública”.