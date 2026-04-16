La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase

El viaje tuvo lugar entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. Según los registros, Manuel Adorni partió junto a su esposa Bettina González y sus dos hijos con destino a Aruba, una isla del Caribe, realizando una escala en Perú y regresando con una parada intermedia en Ecuador.

Además, se conoció el costo de los pasajes: u$s1450 por persona, lo que totaliza u$s5800 por los cuatro tickets en primera clase. La información fue aportada por la propia compañía aérea en el marco del expediente judicial.

Avanza la investigación judicial

La causa no se limita únicamente a los viajes internacionales. Según publicó Infobae, la investigación ahora busca determinar en qué hotel se alojó la familia y cuánto costó la estadía durante su permanencia en Aruba.

Con estos datos, se confirmaron al menos dos viajes internacionales de alto costo realizados por el funcionario y su familia mientras ejercía funciones públicas: uno a Aruba y otro a Punta del Este, lo que incrementó el foco sobre su situación patrimonial.

En paralelo, la Justicia también investiga la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que habría sido financiada parcialmente mediante un préstamo llamativo por sus condiciones.

Declaraciones clave en Comodoro Py

En ese contexto, dos jubiladas que aportaron u$s200.000 sin interés para la adquisición del inmueble declararon este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Ambas aseguraron que no conocían personalmente a Adorni y que la operación fue canalizada a través de sus hijos.

Según trascendió, Claudia Sbabo, de 64 años, sostuvo durante su testimonio que fue su hijo Leandro quien le pidió avanzar con el préstamo para completar la compra del inmueble ubicado en la calle Miró.

La mujer explicó además que contaba con fondos provenientes de una operación inmobiliaria previa y confirmó que el crédito fue otorgado sin intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año. Estos elementos quedaron incorporados al expediente que analiza el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Fuente: El Once