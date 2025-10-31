Frigerio tras la reunión con Milei: “Estamos frente a una posibilidad histórica”

“Fue una reunión de trabajo, estuvimos cerca de dos horas y media dialogando con el Presidente y todo su Gabinete sobre los temas más importantes que enfrenta la Argentina de cara al futuro”, señaló Frigerio, al término del encuentro.

El mandatario entrerriano explicó que el temario incluyó “las reformas estructurales” que la Argentina viene “pateando en los últimos 30 años”.

“Creo que estamos más cerca que nunca de llevarlas a buen puerto, más allá de la necesaria discusión del Presupuesto que también se debe el país”, aclaró en diálogo con el canal LN+.

Consultado sobre la diferencia con la reunión anterior entre el Gobierno y los mandatarios provinciales, el gobernador consideró que “ahora hay otra actitud”.

“Hay una conciencia del Gobierno y de las provincias, que se mostraron predispuestas a colaborar, de que tenemos que trabajar juntos porque estamos frente a una posibilidad histórica”, sostuvo.

Finalmente Frigerio añadió que “la ciudadanía entendió que este es el camino y no hay que volver atrás” y confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre para debatir las reformas que promueve el Ejecutivo. Fuente: El Once

