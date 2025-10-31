Se sorteó una nueva casa en Nogoyá

Ciudad

Durante la mañana de hoy, en el Salón Blanco de la Municipalidad, se realizó el sorteo de la segunda casa finalizada por la gestión, perteneciente a la solución habitacional “10 Viviendas” de Barrio Chañar.

En esta oportunidad, la beneficiaria fue Cintia Graciela Villanueva quién salió sorteada ante escribano público y con la presencia de las adjudicatarias.

Participaron del acto el presidente municipal Bernardo Schneider, la vice intendente Desiree Peñaloza, funcionarios municipales y concejales de los diferentes bloques.

Vale destacar que dicha obra de soluciones habitacionales, se realiza íntegramente con fondos municipales.

