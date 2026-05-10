Frío domingo con cielo despejado: anticipan jornadas gélidas y posibilidad de heladas

“El tiempo se va a estabilizar”, indicó la comunicadora meteorológica Cindy Fernández a Meteored. El frío matinal se va a notar mucho más justamente, porque, no hay nubes que frenen el enfriamiento ni viento que mezclen el aire.

“El domingo, un anticiclón con cielo casi despejado y viento en disminución, va a dejar mínimas de 2 °C a 8 °C en el centro argentino, y en zonas descampadas y altas, probabilidad de heladas. Luego durante la tarde, máximas de 15 °C a 20 °C”, indicaron los especialistas.

Hay buenas noticias ya que habría varios días de “tranquilidad” durante la semana que se inicia. El lunes va a ser un día con buen tiempo, mucho sol y temperaturas que van a ir de los 6 a los 20ºC. El martes, todavía mejor: mínimas de 7, máximas que pueden tocar los 21ºC.

Por ahora, todo apunta a que el resto de la semana se va a mantener con condiciones estables. “Entre lunes y jueves, inclusive, se espera cielo entre despejado y parcialmente nublado, sin precipitaciones en la región pampeana, Córdoba y gran parte de la Mesopotamia.

Se esperan mañana frías, y tardes frescas, pero con el correr de la semana, viento del noroeste hará que las marcas térmicas repunten”, explicaron los meteorólogos.

Hacia el viernes 15, podría llegar un frente frío débil, pero aún la chance de lluvias es muy baja. Habrá poco cambio de temperatura con mínimas de 7 °C a 12 °C y máximas de 16 °C a 24 °C.

El próximo pulso de aire frío podría llegar recién cerca del fin de semana que viene. Fuente: El Once

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