Boca perdió 3-2 con Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura

En una noche repleta de tensión y dramatismo, Boca Juniors quedó eliminado del Torneo Apertura tras caer 3-2 frente a Huracán en la Bombonera. El Globo se impuso en un partido electrizante que tuvo dos penales a favor del visitante, tiempo suplementario y dos expulsados en el conjunto de Parque Patricios.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Xeneize. Apenas a los 4 minutos, Lucas Blondel presionó a Milton Delgado en la salida, recuperó la pelota y Leonardo Gil definió con un derechazo cruzado para marcar el 1-0 a favor de Huracán.

Durante gran parte del partido, el equipo dirigido por Claudio Úbeda intentó reaccionar, aunque recién encontró el empate sobre el cierre del tiempo reglamentario.

Boca reaccionó y llevó el partido al alargue

A los 86 minutos, un rechazo de Hernán Galíndez tras un córner rebotó en el cuerpo de Milton Giménez y terminó dentro del arco de Huracán para decretar el 1-1 y desatar la ilusión de los hinchas locales.

Con el empate consumado en los 90 minutos, el partido se fue al alargue, aunque rápidamente volvió a complicarse para Boca. Apenas iniciado el tiempo suplementario, el árbitro Pablo Echavarría sancionó penal por una infracción de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz.

A los 93 minutos, Óscar Romero cambió el penal por gol con una definición al medio del arco y puso el 2-1 para Huracán. Sin embargo, el Globo no se conformó y volvió a golpear en el suplementario.

Otro penal, expulsiones y final dramático

A los 102 minutos, Echavarría cobró una nueva pena máxima para Huracán tras una evidente mano de Di Lollo dentro del área. Nuevamente, Óscar Romero se hizo cargo del remate y convirtió el 3-1 con un potente zurdazo.

El partido parecía sentenciado, pero todavía quedaban emociones. A los 106 minutos, Eric Ramírez fue expulsado por una fuerte infracción sobre Tomás Aranda. Segundos después, Fabio Pereyra protestó la decisión arbitral, recibió la segunda amarilla y también vio la tarjeta roja.

Con dos hombres menos, Huracán resistió los últimos minutos ante la presión de Boca, que logró descontar a los 115 minutos gracias a un cabezazo letal de Óscar Romero dentro del área chica para establecer el 2-3 definitivo.

Huracán avanzó a cuartos de final

Pese al empuje final del Xeneize, el Globo sostuvo la ventaja y selló una clasificación histórica en la Bombonera. El equipo de Diego Martínez avanzó así a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Ahora, Huracán aguardará por el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús para conocer a su próximo rival en la competencia. Fuente: El Once

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