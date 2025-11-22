Fuerte ascenso térmico tras el temporal: se instala aire seco y estable con temperaturas de hasta 34ºC

Las temperaturas continuarán en ascenso y para el lunes, último día del feriado extra largo, se anuncia una máxima de 28ºC con una mínima esperada de 14ºC con vientos del norte rotando al noreste.

El incremento de las marcas térmicas será uno de los elementos más relevantes del período de pronóstico. Para lo que resta de la semana, el viento norte ya favorecerá máximas que superarán ampliamente los promedios de la época. Es más, para Paraná, se pronostican registros que, hacia el miércoles, prepararán a los 34ºC. Fuente: El Once

