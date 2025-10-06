Fuerte temporal causó pérdidas millonarias en el Autódromo Concepción del Uruguay
El temporal provocó destrozos en una de las torres más emblemáticas
El Autódromo Concepción del Uruguay sufrió graves daños por el temporal de viento y lluvia registrado este domingo. Voladuras de paneles, caída de cables y destrucción de estructuras dejaron pérdidas millonarias para la institución.
Voladuras y daños estructurales en todo el predio
la voladura de paneles completos de los pisos 1, 2, 3 y 4 de la torre de control, además de la destrucción de la nueva oficina contenedor destinada al cobro de ingresos. También se registraron caídas de cables, postes y alambrados a lo largo del perímetro.
El temporal arrastró incluso uno de los tractores del predio, que terminó impactando contra un tejido lateral, generando más destrozos. En tanto, los umbrales de ingreso y las fachadas principales también sufrieron daños en su estructura y cartelería.
El circuito, que habitualmente recibe competencias regionales y nacionales, deberá ahora destinar gran parte de sus recursos a la reparación de la infraestructura dañada. Se espera que en los próximos días se realice un relevamiento oficial para estimar los costos de reconstrucción. (Con información de Amigos del Volante y La Pirámide)
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com