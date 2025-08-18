Gacetilla Policial

Nogoyá

17/08/2025.- DETENIDO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL CON INTERVENCIÓN DE DIVISIÓN DROGAS PELIGROSAS .- Alrededor de las 18:40hs., personal del Comando Radioeléctrico, procede a la detención de un ciudadano, de 43 años de edad, por el supuesto Delito de Desobediencia Judicial. Al realizar palpado de rutina, se le encontró entre sus pertenencias una bolsa de nylon conteniendo una sustancia de color blanca, por lo que se le dio intervención a la División de Drogas Peligrosas, para la realización de reactivos correspondientes, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína, procediéndose a su secuestro, realizándose actuaciones de rigor. Dicho masculino quedó alojado en esta Jefatura a disposición de la justicia local.

18/08/2025.-PERSONA FALLECIDA EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN. – A las 4:09 horas, a través de un llamado telefónico a la Oficina de Guardia, se tomó conocimiento que una persona habría sufrido una caída en una obra en construcción ubicada en calle Eva Duarte de Perón y Alte. Brown de esta ciudad. Al concurrir personal policial y personal de Emergencias Médicas, se constató el fallecimiento en el lugar de un masculino de 47 años de edad. Se comunicó el hecho a la Fiscalía local, haciéndose presente en el lugar la Dra. Maite Burruchaga, tomando intervención el Médico de Policía, Médica Forense, y División Policía Científica para la realización de informes médicos y técnico-legales correspondientes.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYA : 18 de Agosto de 2025.-

