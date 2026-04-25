Gacetilla Policial

Nogoyá

HURTO POR ESCALAMIENTO- SE RECUPERA OBJETO SUSTRAÍDO .- A raíz de la denuncia radicada fecha 23 del corriente mes iniciando actuaciones por el Supuesto Delito de Hurto calificado por Escalamiento, donde se toma conocimiento de la sustracción de una amoladora, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal examinó registro fílmico de una cámara que posee la vivienda donde se cometiera el ilícito, y tras tareas de calle realizadas investigativas logró identificar al autor, quien posteriormente hizo entrega del bien procediendo a su secuestro y posterior entrega al denunciante. Se realizaron diligencias de rigor, elevando las actuaciones instruidas a la Fiscalía en turno, para continuidad del tramite pertinente.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 25 de Abril de 2026.-

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