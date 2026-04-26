Gacetilla Policial

Nogoyá

PROCEDIMIENTO EN EL MARCO DE MALTRATO ANIMAL . A raíz de denuncia radicada por una ciudadana de zona rural de Crucesitas tercera, por el supuesto delito de Maltrato Animal Ley 14346, se realizó el secuestro de un arma larga.

Según la denuncia el hecho habría ocurrido hace más de 10 días por lo que se inició una causa para establecer formas y circunstancias en la que resultaron heridos tres canes, uno de los cuales murió. Según testimonio de la denunciante, en su propiedad sus perros atacaban un cerdo por lo que en ese momento pidió ayuda a un vecino de 28 años de edad quien habría interferido en la situación con una escopeta y un arma blanca provocando lesiones graves a los canes. Por ello la fiscalía actuante ordenó la intervención de personal de Comisaría Lucas González, División Policía Científica y al Médico Veterinario de la repartición realizando las actuaciones de rigor y evaluación de los animales. Seguidamente a raíz del procedimiento desarrollado, se identificó al autor del hecho, se procedió al formal secuestro de una escopeta calibre 16, con una vaina servida, y se elevaron las actuaciones a la Fiscalía local para que se prosiga con la causa que se investiga.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 26 de Abril de 2026.-

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