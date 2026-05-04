Gacetilla Policial

Nogoyá

04/05/2026.- ACCIDENTE CON PERSONA FALLECIDA – RUTA NACIONAL N°12.- Siendo las 05:38 hs. se tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N°12, hacia el km 327 (trayecto Nogoyá-Tala), donde se vieron involucrados un camión Volkswagen 330, conducido por un ciudadano de 38 años de edad, oriundo de nuestra ciudad, y un motovehículo marca Yamaha YBR 125, cuyo conductor de 58 años de edad, oriundo de Funes, Pcia. de Santa Fe, lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Según primeras diligencias realizadas, el motociclista circulaba en dirección Tala-Nogoyá, mientras que el camión lo hacía en sentido contrario. El impacto tuvo lugar en el carril Sur de dicha ruta, por lo cual el motovehículo, por razones que se tratan de establecer, habría invadido el carril resultando en el fuerte impacto y el fatal desenlace. Posteriormente al impacto, el motovehiculo se incendió.

El transito quedó interrumpido sobre la ruta, y fue desviado por zona de tránsito pesado de la localidad de Lucas González, actuando en el lugar personal de Comisaría Lucas González, con intervención la División Policía Científica, Puesto de Control Vial Nogoyá, haciéndose presentes en el lugar la Sra. Fiscal en turno, Médica Forense y Médico Policial. Se realizaron test de alcoholemia con resultados negativos.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 04 de Mayo de 2026.-

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