Se realizó un espectáculo de Danza, Música y Canto en La Cultural

Nogoyá

Con un excelente marco de público que se dio cita en la sala de la Asociación Cultural Nogoyá, se realizó una velada dedicada a la danza, la música y el canto con la presentación de diferentes exponentes de la ciudad.

Dicha actividad que estaba incluida en la agenda del fin de semana, tuvo la presencia del grupo de danza “Aromito”, que realizó la apertura, para luego darle lugar a Bembé con su estilo característico de canto, música y sonidos corporales.

El final estuvo a cargo de “Ñanderoga”, quien le puso sonidos del litoral a la noche para el gran cierre.

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