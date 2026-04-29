Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados

La medida alcanza a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas administradas por ANSES, así como también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Según se detalló en la normativa, el monto máximo del bono es de $70.000 y se paga en forma completa a quienes perciben haberes iguales o inferiores al haber mínimo previsional.

Alcance y criterios de pago

Para quienes superan el haber mínimo, el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope equivalente a la suma del haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

Además, el decreto establece que el beneficio tiene carácter no remunerativo, no fue sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos. En el caso de pensiones con más de un beneficiario, se considera un único titular a los fines del cobro del bono.

Objetivo de la medida

Desde el Ejecutivo argumentaron que la decisión se toma para mitigar los efectos de la fórmula anterior de movilidad jubilatoria, que no contemplaba plenamente la inflación y generaba retrasos en los haberes.

Asimismo, remarcaron que el refuerzo se sumó al esquema vigente de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), implementado desde julio de 2024.

Finalmente, se faculta a ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para garantizar la correcta implementación, control y pago del bono extraordinario previsional. Fuente: El Once

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