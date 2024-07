Guillermo Francella habló por primera vez sobre las críticas que recibió de sus colegas por sus opiniones políticas

Tras expresar su punto de vista sobre el gobierno de Javier Milei, el actor despertó posturas divididas en el mundo del espectáculo

Desde que en marzo pasado Guillermo Francella dijo sentir esperanzas en el gobierno de Javier Milei, muchos de sus colegas se manifestaron públicamente en contra. Con mayor o menor énfasis, Pablo Echarri, Érica Rivas, Dolores Fonzi, María Valenzuela, Julieta Zylberberg y Esteban Lamothe fueron algunos los que expresaron su descontento con la opinión del protagonista de El Encargado (Disney+). Su amiga y compañera en Casados con hijos, Florencia Peña, lo respaldó a pesar de tener una mirada política opuesta. Y el grueso de la sociedad se puso a uno u otro lado de la grieta.

Si bien Francella eligió mantenerse en silencio, en las últimas horas hizo alusión al tema durante una breve entrevista con LAM (América). Luego de hablar de su exitoso presente con la tercera temporada de la serie de Disney donde encarna a Eliseo y de anticipar algunos pasos de su futuro profesional, el actor fue consultado sobre aquellas palabras de la discordia, mencionadas en el programa de Eduardo Feinmann en Mitre.

“La otra vez dijiste ‘tengo esperanzas y se armó un lío bárbaro’”, comentó el cronista Alejandro Castelo para introducir el tema. Primero, Francella se atajó y avisó que no iba a hablar de eso, pero el periodista insistió: “En el programa hablamos mucho de que se genera una rispidez que es innecesaria, vos sos un argentino que laburás hace tanto acá, y sabemos que quizás estabas un poco apenado”, señaló. Y entonces el actor abordó la polémica.

“Esa es la palabra. ‘Apenado’. Sé que ustedes han acompañado y han escuchado lo que yo dije, que no tenía nada para que nadie reaccione. Está esa crispación, que vos mencionás, es la que hay, pero está todo bien”, señaló Francella.

“¿Pudiste charlar con la gente que vos querés, que apreciás? Porque Flor (por Florencia Peña) nos dijo eso”. “Sí, por supuesto”, le respondió Francella. En este punto, el cronista expresó que ambos actores son el ejemplo de que se puede tener una buena relación más allá de las diferentes miradas políticas: “Sí, con Flor hablé y también sé de muchos compañeros que han podido hablar, pero nada más”, aseguró el actor, antes de dar por finalizada la entrevista.

Las declaraciones de Francella que hicieron ruido

Francella expresó su punto de vista durante un enlace con Alguien tiene que decirlo, el programa que Eduardo Feinmann conduce en Radio Mitre. “¿Cómo estás viendo el país?”, le preguntó el periodista. “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, dijo el actor en el reportaje telefónico, del que también se sumaron Jorge Lanata y Roberto Moldavsky.

Francella agregó que las medidas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Y continuó con su mirada de estos meses de gobierno: “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”. Al finalizar la charla, se mostró entusiasmado: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.

Estas palabras causaron un gran revuelo en la comunidad artística, y muchos de sus colegas salieron a cruzarlo. “No me sorprende”, dijo Érica Rivas, su excompañera en Casados con hijos, con quien ya había mantenido una polémica en el pasado. Julieta Zylberberg calificó los dichos de “papelón” mientras que Pablo Echarri dijo estar en las antípodas del actor en cuanto a su pensamiento. “Me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar”.

Entre las voces que criticaron a Francella también se escuchó la de Dolores Fonzi. “No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no se si está bueno”, disparó la actriz sobre el protagonista de la serie El Encargado. También María Valenzuela expuso una situación personal en la que se veía perjudicada por algunas de las medidas tomadas por el presidente argentino. “No comparto lo que dice Guillermo, pero es su opinión y la respeto”, comenzó diciendo la actriz de Dulce amor. “Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Hay chicos que se están muriendo de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?”, señaló al ciclo que conduce Florencia de la V.

La única persona que respaldó a Francella fue Florencia Peña quien, a pesar de tener un pensamiento opuesto, expresó: “Guille es un tipo con el que yo nunca pensé igual. Sin embargo, los mejores laburos de mi vida los hice con él. Es un gran compañero. A mí me han criticado mucho por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? No importa dónde estés parado. ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento de otro? Mientras ese pensamiento sea respetuoso”. Fuente: Teleshow

