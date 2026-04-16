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    Habrá una Muestra de Arte en La Cultural

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    Hoy, a las 20 hs en la Asociación Cultural de Nogoyá se llevará una muestra de arte denominada “Mirar, Mirarme, Mirarnos”.
    La actividad se da en el marco del Día Internacional del Arte y está a cargo de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos “Doctor Luis Agote”.

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