Quini 6: un apostador ganó más de $2.300 millones en el Tradicional y otros 12 más de $24.000.000 en el Siempre Sale

En el Tradicional salieron el 24-09-35-07-06-04. Un apostador acertó todos los números se llevó $2.336.425.276,50. El ganador es de Casilda, en la provincia de Santa Fe.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-34-01-35-41-05. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 38-27-37-30-35-26. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.942.774.470.

En el Siempre Sale hubo 12 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 43-44-10-42-00-19. Cobrarán cada uno $24.070.749,75. Uno es de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 560 ganadores y cada uno percibirá $276.785,71. Fuente: El Once

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