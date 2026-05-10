Hot Sale 2026: claves para evitar estafas y comprar de forma segura online

Sin embargo, el entusiasmo por los precios bajos también puede convertirse en una puerta de entrada para estafas digitales si no se toman los recaudos necesarios.

Ante el crecimiento de las compras electrónicas, especialistas advierten sobre la importancia de operar únicamente desde el sitio oficial del evento, donde se concentran las marcas adheridas que cumplen con estándares de seguridad. Este es el primer paso clave para evitar fraudes o páginas falsas que buscan robar datos personales o financieros.

Más recomendaciones

Los especialistas indicaron no acceder a promociones a través de enlaces recibidos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Estos accesos pueden dirigir a sitios fraudulentos que imitan la estética de tiendas reconocidas.

Además, es importante verificar que la página web donde se realiza la compra sea segura. Esto se identifica fácilmente al observar un candado en la barra de direcciones del navegador, lo que indica que la conexión está cifrada y protegida.

También se aconseja revisar que el sitio incluya datos fiscales claros de la empresa y que, al momento de concretar la compra, solo se solicite la información estrictamente necesaria. Cualquier pedido adicional de datos sensibles debe generar sospecha.

Sistema de control de precios previo

En esta edición, el evento cuenta con un sistema de control de precios previo que busca garantizar la transparencia de las ofertas. Esta auditoría es realizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a pedido de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, con el objetivo de validar la veracidad de los descuentos.

La edición 2026

El Hot Sale 2026 se desarrollará del 11 al 13 de mayo, con la participación de cientos de marcas y más de 15.000 productos en promoción, abarcando rubros como tecnología, viajes, indumentaria, hogar y servicios.

Desde la organización destacan que los primeros días suelen concentrar la mayor cantidad de ofertas y disponibilidad de productos, por lo que recomiendan planificar las compras con anticipación y priorizar siempre la seguridad en cada operación. Fuente: El Once

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