CGE pidió renuncia de funcionarias de la Departamental de Colón por nombramiento irregular

“Las decisiones se adoptaron luego de un informe técnico emitido a pedido del presidente del organismo por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, luego de una situación conocida a través de la prensa. Las irregularidades en cuestión fueron confirmadas y se tomaron las medidas tendientes a garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública”, explicaron en el escrito dado a conocer este sábado.

Lina Beatriz Bosch.

“La conducción del CGE continuará trabajando en el caso para determinar si existen mayores responsabilidades, agotando todas las instancias necesarias. En el transcurso de los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes cubrirán los cargos mencionados”, señalaron desde el CGE.

Nombramiento irregular

Según se conoció, el motivo fue el nombramiento irregular de la hija de Bosch como capacitadora sin tener el título correspondiente. La joven de 20 años también fue removida del cargo.

Había trascendido que Abril Bosch, de 20 años, hija de la funcionaria, estaba designada en un cargo con 10 horas cátedra, desde el año pasado, como capacitadora laboral de jóvenes y adultos, pese a no contar con título terciario y no tener registrado siquiera el secundario ante el CGE.

Lina Beatriz Bosch y su hija Lina Abril Bosch.

Según informó Entre Ríos Ahora, Abril Bosch revistaba como “asistente en turismo y recreación”, aunque su formación no se vincula con esas áreas, sino que estudia Profesorado de Inglés en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la sede de Concepción del Uruguay.

La versión de la funcionaria

Consultada por medios locales, Bosch minimizó la situación. “Me han atacado desde el inicio de la gestión y sabía que el hecho de que Abril Bosch fuera mi hija podía llegar a traer este tipo de cosas”, argumentó en diálogo con Canal 10.

“Hicimos todo muy prolijo, se llamó a concurso en el inicio de 2025 para la parte de servicio turístico de inglés y ella presentó una carpeta con antecedentes como cualquier otro porque fue una convocatoria pública y abierta”, justificó.

Luego, explicó que la joven estaba nombrada bajo la modalidad de “idónea”, que permite designar al frente de capacitaciones a personas que no tienen los títulos correspondientes. También señaló que tiene título secundario y que “le sobran conocimientos”.

Bosch anunció que iba a convocar a una conferencia de prensa para explicar la situación “La verdad es que todo es falso y es una operación política. Pobre gurisa por llevar mi apellido no va a poder trabajar nunca en ningún lugar porque van a decir que es acomodo”, advirtió. Fuente: El Once

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