Iniciaron sumario a empleado estatal entrerriano con más de 260 ausencias injustificadas

El gobierno provincial inició una investigación sumaria contra un empleado del Ministerio de Gobierno y Trabajo que acumuló, en casi dos años, más de 260 inasistencias injustificadas.

Sumario por faltas injustificadas.

El gobierno de la provincia de Entre Ríos comenzó un proceso de investigación contra David Exequiel Sciara, empleado de la Dirección General de Despacho del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La medida surgió a raíz de la reiterada y prolongada ausencia del agente de su lugar de trabajo.

En el Boletín Oficial Nº 28.158 se publico el decreto que detalla que la conducta que se le reprocha al agente “consiste en haber incurrido en inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo durante los años 2023; 2024 y 2025”.

Dicho documento precisa que el agente se reincorporó a sus tareas el 11 de diciembre de 2023, y desde entonces comenzó a ausentarse de manera sistemática.

Según el registro oficial, Sciara acumuló un total de 268 inasistencias injustificadas distribuidas de la siguiente manera: 10 días en diciembre de 2023; 227 días durante el año 2024; y 31 días entre enero y febrero del presente año.

El sumario administrativo se inicia para determinar si la conducta del agente se encuadra en la causal de cesantía prevista en la Ley 9.755. Esta investigación, a cargo de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, es el paso previo a la posible sanción o despido del empleado.

El desglose de las faltas

Año 2023

Diciembre: días 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, y 22;

Año 2024:

Enero: días 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23;

Febrero: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 (19 inasistencias injustificadas);

Marzo: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 (19 inasistencias injustificadas);

Abril: 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 (20 inasistencias injustificadas);

Mayo: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 (22 inasistencias injustificadas);

Junio: 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26 y 28 (16 inasistencias injustificadas);

Julio: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 (22 inasistencias injustificadas);

Agosto: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 (22 inasistencias injustificadas);

Septiembre: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 (21 inasistencias

Octubre: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 (21 inasistencias injustificadas);

Noviembre: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 (20 insistencias injustificadas);

Diciembre: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26 y 27 (17 inasistencias injustificadas);

Año 2025

Enero: días 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 (22 inasistencias injustificadas);

Febrero: 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12 y 13 (8 inasistencias injustificadas). Fuente: El Once

