Irán desafía a EEUU a elegir entre un “mal acuerdo” o una operación militar “imposible”

Conflicto bélico en Medio Oriente

Teherán endureció su postura y planteó un ultimátum en medio del conflicto regional. Desde Washington, Trump expresó dudas sobre un eventual acuerdo.

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar en medio de negociaciones estancadas, luego de que autoridades iraníes advirtieran que Washington deberá optar entre aceptar un “mal acuerdo” o enfrentar una operación militar “imposible”. El mensaje fue difundido por la Guardia Revolucionaria iraní, que elevó el tono tras el rechazo de la administración estadounidense a una propuesta reciente para avanzar hacia una solución del conflicto.

La advertencia se produjo en un contexto de alta tensión regional, pese a la vigencia de un alto el fuego desde el 8 de abril, tras semanas de enfrentamientos que incluyeron bombardeos y represalias en distintos puntos de Medio Oriente. Las negociaciones, que tuvieron un intento fallido en Islamabad, no lograron reactivarse debido a diferencias profundas, especialmente en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio energético global. “El margen de maniobra de Estados Unidos se ha reducido”, señalaron desde el organismo iraní, que además planteó un escenario de ultimátum en relación al bloqueo de puertos y a la presión internacional, publicó Ámbito.

Desde Washington, el presidente Donald Trump manifestó su escepticismo frente a la propuesta iraní. “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”, expresó a través de su red Truth Social, al tiempo que cuestionó el rol del país asiático en las últimas décadas. Según trascendió, Teherán habría presentado un plan de 14 puntos que incluye el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados, la retirada de fuerzas estadounidenses cercanas y mecanismos para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Aunque los combates directos disminuyeron, el conflicto continúa bajo otras formas, con sanciones económicas y bloqueos estratégicos que impactan en el comercio global. El cierre parcial del estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial- generó preocupación en los mercados energéticos, mientras que la situación en Líbano, con enfrentamientos entre Israel y fuerzas vinculadas a Irán, añadió un nuevo foco de tensión.

Uno de los principales puntos de disputa sigue siendo el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige restricciones más estrictas sobre el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán sostiene que su desarrollo tiene fines pacíficos y propone discutir esos límites en una etapa posterior de las negociaciones. En paralelo, Trump enfrenta presiones internas para resolver el impacto económico del conflicto, especialmente en relación con los precios de la energía y su incidencia en el escenario político interno.

En este contexto, la falta de avances diplomáticos y el endurecimiento de las posiciones reflejan un escenario incierto, donde cualquier decisión podría profundizar el conflicto o abrir una nueva etapa de negociación en una de las regiones más sensibles del mundo. Fuente: El Once

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