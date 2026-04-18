Irán reimplanta restricciones en el estrecho de Ormuz y apuntó a EEUU por el bloqueo

El viernes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó en X que el estrecho estaba abierto al tráfico, pero pocas horas después los medios estatales iraníes confirmaron la “supervisión total de las fuerzas armadas iraníes sobre el paso de los barcos, y dicho paso se considera nulo si continúa el supuesto bloqueo naval”.

Este anuncio se realizó pocas horas después de que el presidente Donald Trump insistiera en que el bloqueo naval de los puertos iraníes se mantendría “plenamente en vigor” hasta que se alcance un acuerdo completo con Teherán, que incluya aspectos relacionados con su programa nuclear. Se desconoce cuándo y dónde podrían reunirse nuevamente ambas partes tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones en Islamabad el fin de semana pasado.

Un portavoz militar iraní declaró que Teherán había permitido el paso por el estrecho a un “número limitado de petroleros y buques mercantes”, publicó CNN.

“Pero, lamentablemente, los estadounidenses, con sus reiteradas violaciones de la confianza que forman parte de su historial, siguen participando en la piratería y el robo marítimo bajo el pretexto del bloqueo”, declaró el portavoz, según la agencia de noticias semioficial Fars.

El control del estrecho volvió a estar “bajo la estricta administración y control de las fuerzas armadas” hasta que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los buques que salen de los puertos iraníes y los que se dirigen a ellos, afirmó.

Por otro lado, el alto el fuego de 10 días en Israel y Líbano se mantiene estable luego de más de un mes de enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. No obstante, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que el Ejército de su país “aún no ha terminado” con Hezbollah. Fuente: El Once

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