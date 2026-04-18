River y Boca definen equipos para un superclásico con dudas y certezas

Mientras el conjunto dirigido por Eduardo Coudet mantiene algunas dudas en el mediocampo, el equipo de Claudio Ubeda llega con mayor certeza en su once inicial.

El partido genera gran expectativa en el fútbol argentino, no solo por el clásico en sí, sino también por el contexto competitivo del torneo.

Las dudas en River

Según publicó Olé, en el equipo de Núñez, el entrenador tiene una base consolidada, especialmente en defensa y ataque.

El arco será ocupado por Santiago Beltrán, con una línea defensiva integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

En ofensiva, Facundo Colidio y Sebastián Driussi aparecen como titulares confirmados.

Las principales incógnitas se concentran en el mediocampo, donde Aníbal Moreno y Tomás Galván tienen su lugar asegurado, pero restan definir dos posiciones.

Una de ellas se abrió por la lesión de Fausto Vera, lo que podría darle lugar a Juan Cruz Meza. La otra opción que aparece es que Fabricio Bustos juegue un poco más adelantado, pero eso ya sería ubicar al ex Independiente en un puesto en el que no juega hace tiempo.

La segunda incógnita se presenta más cerca de la ofensiva y parece ser un mano a mano que se definirá a último momento. Una dicotomía que se abrió a base del irregular presente que atraviesa Ian Subiabre, quien venía siendo titular, pero podría perder el puesto con Kendry Páez, que mostró su mejor versión desde que está en River con su ingreso en la victoria con Carabobo.

De esta manera, de no mediar inconvenientes, Coudet saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca, con equipo definido

En el caso del equipo de La Ribera, el panorama es más claro y el entrenador mantendría la base que viene jugando en las últimas fechas.

La única modificación será en el arco, donde Leandro Brey reemplazará al lesionado Agustín Marchesin.

La defensa estará compuesta por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, Leandro Paredes será el eje, acompañado por Santiago Ascascibar y Milton Delgado, mientras que Tomás Aranda se ubicará en una posición más ofensiva.

En ataque, Miguel Merentiel y Adam Bareiro serán las principales referencias.

Por lo tanto, de no mediar ningún imprevisto, el Boca de Ubeda visitará el Monumental con: Leandry Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascascibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El arbitraje, en el centro de la escena

La designación de Darío Herrera como árbitro del encuentro generó repercusiones en la previa.

Desde Boca, algunos jugadores mostraron cautela, mientras que Leandro Paredes señaló que los errores arbitrales “son sin intención”.

Por su parte, Gonzalo Montiel pidió respeto hacia la figura del árbitro, destacando su rol en el desarrollo del juego.

El propio Herrera evitó polémicas y destacó la importancia de formar parte de un partido de estas características. “Es algo hermoso. Al igual que los jugadores, ser parte esto es divino, lo vivimos de una forma especial, lo preparamos mucho. Tenemos un hermoso equipo que lo va a jugar de la misma que ellos”, dijo Herrera, desviando el foco de las especulaciones y posándolo en la expectativa que genera un partido así, para luego posar en una foto con Montiel y Paredes. Fuente: El Once

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