Irán responde a la propuesta de paz de EE. UU.: “Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo”

La respuesta llega en un contexto de máxima tensión política y militar en la región, donde las negociaciones diplomáticas avanzan en paralelo a una fuerte confrontación discursiva entre ambas potencias. La agencia estatal IRNA confirmó el envío formal del documento, mientras distintos dirigentes iraníes reforzaron públicamente una postura de firmeza frente a Washington.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo sobre los límites de cualquier eventual acercamiento diplomático. “Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo y, si surge la posibilidad de negociación, eso no significa rendición ni retroceso”, afirmó en X. Además, el mandatario sostuvo que cualquier instancia de diálogo tendrá como prioridad “proteger los intereses nacionales”.

Foto: Archivo Elonce.

Teherán busca negociar desde una posición de fortaleza

Las declaraciones del presidente iraní reflejan el clima político interno que atraviesa el país. Si bien el envío de una respuesta formal abre una puerta diplomática, el gobierno intenta evitar cualquier señal de debilidad frente a Estados Unidos y sus aliados regionales.

En esa línea, otros referentes del oficialismo endurecieron aún más el tono. Ebrahim Rezaie, integrante de la comisión de seguridad del Parlamento iraní, aseguró que “el tiempo juega en contra de los estadounidenses” y afirmó que Washington debería evitar profundizar su participación en el conflicto regional. Según expresó, Estados Unidos corre el riesgo de quedar atrapado en el “pantano” generado por la escalada militar.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Ali Niksad, sostuvo que la Casa Blanca deberá “aceptar las consecuencias” de haber puesto a prueba la fuerza de un “Irán grande y poderoso”. Las declaraciones muestran que, más allá de la apertura diplomática, Teherán mantiene una estrategia basada en la presión política y militar para fortalecer su posición negociadora.

Foto: Archivo Elonce.

El uso de Pakistán como canal de mediación también refleja la complejidad del escenario regional. Islamabad mantiene vínculos diplomáticos tanto con Washington como con Teherán y aparece como uno de los pocos actores con capacidad para facilitar contactos indirectos entre ambas partes sin generar un rechazo inmediato.

La seguridad regional, eje central de la negociación

Según trascendió de fuentes diplomáticas cercanas a la negociación, Irán pretende que la primera etapa de cualquier acuerdo se concentre en garantizar la estabilidad marítima y reducir las operaciones militares en zonas estratégicas del Golfo Pérsico y alrededores, señaló NA.

La seguridad de las rutas comerciales y energéticas se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para la comunidad internacional. En las últimas semanas, el incremento de incidentes navales y amenazas cruzadas elevó el temor a una interrupción del comercio internacional de petróleo y gas.

Analistas internacionales consideran que Teherán intenta utilizar ese escenario como herramienta de presión para obtener reconocimiento político y mayores garantías dentro de un eventual nuevo esquema de equilibrio regional. La conducción iraní busca consolidar su influencia en Medio Oriente y ser reconocida como un actor central en cualquier rediseño geopolítico futuro.

Mientras tanto, desde Washington mantienen cautela sobre el contenido de la respuesta iraní. Hasta el momento, la Casa Blanca evitó realizar comentarios oficiales sobre los términos enviados por Teherán, aunque fuentes diplomáticas estadounidenses señalaron que continúan abiertos los canales de comunicación indirecta. Fuente: El Once

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