Así será el cronograma de pagos de ANSES del 11 al 15 de mayo
Entre las prestaciones incluidas se encuentran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, jubilaciones y pensiones mínimas, la Tarjeta Alimentar, el Plan Hogar, las Becas Progresar y las Pensiones No Contributivas, entre otras ayudas económicas vigentes.
Lunes y martes: inicio de pagos para distintos grupos
El lunes 11 de mayo comenzará el calendario de pagos de ANSES con el depósito de jubilaciones y pensiones mínimas para quienes tengan DNI finalizado en 0. También ese día cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Plan Hogar Garrafa Social y Becas Progresar con DNI terminado en 0.
Además, ese mismo día se acreditarán las Pensiones No Contributivas correspondientes a documentos terminados en 0 y 1, dando inicio a una de las primeras tandas de pagos de la semana.
El martes 12 continuará el cronograma con el pago de jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 1, junto con asignaciones familiares y universales en la misma terminación.
También ese día se abonarán las prestaciones por desempleo del Plan 2 de abril para todas las terminaciones de DNI, así como las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento correspondientes a la primera quincena de mayo.
Miércoles y jueves: continuidad del calendario de ANSES
El miércoles 13 de mayo será el turno de jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 2, junto con asignaciones familiares y universales en la misma terminación. También cobrarán la Asignación por Embarazo y distintos programas sociales como la Tarjeta Alimentar, Plan Hogar y Becas Progresar para documentos finalizados en 2.
Ese día también se abonarán las Pensiones No Contributivas para DNI terminados en 4 y 5, además de la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos finalizados en 0 y 1.
El jueves 14 continuará el cronograma con jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 3, junto con asignaciones familiares y universales en la misma terminación. También se suman pagos de Asignación por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Plan Hogar y Becas Progresar para DNI finalizados en 3.
Ese día también cobrarán las Pensiones No Contributivas los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7, además de la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos finalizados en 2 y 3.
Viernes 15: cierre de la primera semana de pagos
El viernes 15 de mayo finalizará la primera parte del cronograma de ANSES con el pago de jubilaciones y pensiones mínimas para DNI terminados en 4. También se abonarán las asignaciones familiares y universales en la misma terminación.
Ese día cobrarán la Asignación por Embarazo los beneficiarios con DNI finalizado en 4, junto con la Tarjeta Alimentar, el Plan Hogar y las Becas Progresar para la misma terminación.
Además, se completará el pago de Pensiones No Contributivas para DNI terminados en 8 y 9, y la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos finalizados en 4 y 5. Fuente: El Once
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