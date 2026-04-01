Italia quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva: Bosnia dio el golpe en el Repechaje

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso comenzó el partido con expectativas renovadas y logró abrir el marcador en el primer cuarto de hora gracias a Moise Kean, quien aprovechó un grave error del arquero Nikola Vasilj. Sin embargo, esa ventaja temprana no logró sostenerse en el tiempo, en un contexto de bajo rendimiento colectivo.

Italia mostró dificultades para controlar el juego y, antes del cierre de la primera mitad, sufrió un golpe clave: la expulsión de Alessandro Bastoni. Esta situación obligó a una reconfiguración táctica que terminó condicionando el resto del encuentro y limitó las opciones ofensivas del conjunto italiano.

Un partido que cambió de rumbo

Con un hombre menos, Italia adoptó una postura más conservadora en el segundo tiempo, cediendo terreno y permitiendo que Bosnia creciera en confianza. El conjunto local apostó al juego aéreo y a la presión constante, generando peligro a través de centros al área.

A pesar de las dificultades, los italianos tuvieron oportunidades para liquidar el partido en los pies de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco, pero no lograron concretarlas. Esa falta de eficacia terminó siendo determinante en el desarrollo del resultado.

Italia quedó afuera del Mundial. Foto: Infobae.

Bosnia encontró su recompensa con el empate convertido por Haris Tabaković, que devolvió la ilusión a los locales y llevó el encuentro a un desenlace abierto. En el tiempo suplementario no hubo diferencias, y todo se definió desde el punto del penal.

Otra frustración histórica para la Azzurra

En la tanda decisiva, Bosnia fue más efectiva y se impuso con claridad, sellando su clasificación al Mundial. Italia, en cambio, volvió a fallar en un momento clave y quedó fuera de la máxima cita del fútbol por tercera vez consecutiva, tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Este nuevo golpe profundiza una crisis que se arrastra desde hace más de una década. Desde su consagración en Alemania 2006, el seleccionado italiano no logró recuperar el protagonismo en las Copas del Mundo y acumuló decepciones tanto en fase de grupos como en instancias clasificatorias.

La eliminación no solo representa un duro impacto deportivo, sino también simbólico, al tratarse de una de las selecciones más laureadas de la historia del fútbol. La falta de recambio generacional y la irregularidad en el rendimiento colectivo aparecen como factores determinantes en este presente.

Otros resultados del repechaje

La jornada de repechaje dejó además otros clasificados al Mundial 2026. Suecia logró imponerse por 3-2 ante Polonia en un atractivo encuentro disputado en el Strawberry Arena, asegurando su lugar en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Mientras tanto, Bosnia celebró una clasificación histórica que lo depositará en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. Para Italia, en cambio, la eliminación vuelve a abrir interrogantes sobre su futuro y deja en evidencia una crisis profunda que sigue sin resolverse. Fuente: El Once

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