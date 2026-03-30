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    Jornada: “Mateada Cultural”

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    Se llevó a cabo una jornada denominada “Mateada Cultural”. Fue una actividad de lectura, poesía, mates y ajedrez en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.

    Estuvieron como participantes especiales Nicolás Enrique y Ana María Weimer quienes intercambiaron con los presentes experiencias, vivencias y aprendizajes.

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