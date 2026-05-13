Jornada otoñal con tiempo agradable

Para el miércoles 13 de mayo en la provincia de Entre Ríos, Argentina, se espera una jornada de otoño con tiempo agradable pero con aumento de la nubosidad hacia la tarde/noche , marcando un período de estabilidad tras inestabilidades previas.

La máxima rondará entre los 18°C y 19 °C, mientras que la mínima será fresca, cerca de los 8°C a 9°C.

Se prevé un cielo mayormente parcialmente nublado a nublado. Durante la mañana puede haber sol, con mayor cobertura nubosa hacia la tarde y noche. La probabilidad de lluvias es baja (alrededor del 10%)

Vientos leves a moderados del sector sudeste/este, con velocidades de entre 9 y 12 km/h.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com