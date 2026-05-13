Empleados de comercio: cómo impacta el bono en el sueldo de junio 2026

El convenio, alcanzado el pasado 26 de marzo entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), fijó nuevas escalas salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

“Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha”, afirmaron.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo se aplica el aumento salarial

Según lo acordado en paritarias, el incremento del 5% se distribuye en tres tramos consecutivos. El primero fue del 2% a partir de abril de 2026, mientras que el segundo corresponde a un 1,5% desde mayo y el tercero se aplica desde junio con otro 1,5%.

“La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026”, se detalla en el acuerdo paritario.

La base de cálculo para aplicar estos incrementos contempla los salarios básicos de marzo de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes hasta ese momento, que alcanzaban los $100.000.

Foto: Archivo Elonce.

Bono no remunerativo y recomposición salarial

Además del incremento porcentual, el acuerdo incorporó una suma fija no remunerativa adicional de $20.000 mensuales para abril, mayo y junio de 2026. Este monto se adiciona a los conceptos no remunerativos que ya venían percibiendo los trabajadores del sector.

“Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter”, se informó tras la firma del entendimiento.

Foto: Archivo Elonce.

En paralelo, se prorrogó la vigencia de las sumas no remunerativas de $40.000 y $60.000 hasta junio de este año. De esta manera, los empleados de comercio percibirán durante este período un total de $120.000 mensuales bajo conceptos no remunerativos, detalló Iprofesional.

Qué conceptos se incorporan al salario básico

El acuerdo también establece que las sumas no remunerativas correspondientes a junio pasarán a incorporarse al salario básico desde julio de 2026. Esto incluye tanto los $100.000 previamente vigentes como los $20.000 adicionales acordados en esta nueva negociación salarial.

“En total, las sumas no remunerativas alcanzan los $120.000 y se pagarán de abril a junio, incorporándose a los básico de convenio recién en julio 2026”, se aclaró en el documento difundido tras la negociación.

Asimismo, estos conceptos serán considerados para el cálculo de adicionales como presentismo, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, horas extras e indemnizaciones por despido sin causa. Fuente: El Once

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