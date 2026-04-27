Jubilación mínima y máxima de ANSES: cuánto se cobra en mayo

El nuevo esquema responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales automáticos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. De esta manera, los ingresos previsionales se actualizan sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Además del aumento, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. Este refuerzo busca mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables.

Nuevos valores de jubilaciones y bonos

Con el ajuste aplicado, la jubilación mínima y máxima de ANSES presenta cambios concretos en los montos a cobrar en mayo. El haber mínimo garantizado asciende a $393.250,17, que con el bono adicional alcanza un total de $463.250,17 en mano.

Foto: Archivo Elonce.

Por su parte, la jubilación máxima se ubica en aproximadamente $2.646.201,22, representando el tope establecido dentro del sistema previsional argentino. Este monto corresponde a quienes realizaron aportes durante toda su vida laboral bajo el régimen general.

En cuanto al bono, se estableció un mecanismo proporcional para quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan el total de $463.250,17. En estos casos, recibirán un complemento reducido que les permitirá acercarse a ese monto sin superarlo.

Impacto en asignaciones y pensiones

El incremento del 3,4% no solo afecta la jubilación mínima y máxima de ANSES, sino que también se traslada automáticamente a otras prestaciones sociales. Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) que pasará a ser de $141.312,64.

Foto: Archivo Elonce.

Como es habitual, los titulares de AUH cobrarán el 80% del monto mensual, equivalente a $113.050, mientras que el 20% restante será retenido hasta la presentación de la Libreta de Asignación que acredita controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto se eleva a $458.354 y se percibe en su totalidad sin retenciones. Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $314.600,12.

Cómo funciona la actualización mensual

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubicarán en $275.275,12, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) replicará el mismo valor que la AUH, con idéntico esquema de pagos, indicó Iprofesional.

El sistema de movilidad vigente permite ajustes mensuales automáticos basados en la inflación, lo que representa un cambio respecto a esquemas anteriores con actualizaciones más espaciadas. Este mecanismo busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento de precios.

Finalmente, los nuevos montos comenzarán a acreditarse según el calendario habitual de pagos de ANSES, que se organiza en función de la terminación del DNI de cada titular. De esta manera, la jubilación mínima y máxima de ANSES en mayo se implementa con un esquema que combina actualización automática y refuerzos adicionales. Fuente: El Once

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