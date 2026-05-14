Jueves de Trabajos en la Ciudad

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, trabajó en diferentes lugares.
Las intervenciones fueron:
Corte de césped en Barrio Don Gerónimo.
Recambio de Luminarias halógenas por led en calle Centenario.
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